Cei doi le-au spus acum polițiștilor că aveau deja șase copii și nu mai făceau față cheltuielilor.

Oroarea s-a petrecut într-o familie din comuna Vadu Pașii, din județul Buzău, în vara anului 2021, spun anchetatorii.

Pe 18 iunie, femeia a născut la maternitatea din oraș un băiețel sănătos - al șaptelea copil al familiei. A mers acasă și, după nici o săptămână, când se afla singură într-o cameră cu nou-născutul, l-ar fi ucis.

Cosmin Niță, procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău: „În aceeași zi i-a relatat soțului ce a făcut, iar acesta, la solicitarea inculpatei, a luat nou-născutul decedat și l-a îngropat. De asemenea, inculpata, fiind audiată, a recunoscut comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa, oferind o declarație detaliată despre modalitatea de săvârșire a faptei”.

Nu s-a știut nimic despre această crimă timp de 5 ani.

Corespondent Știrile ProTV: „Nenorocirea a ieșit la iveală în momentul în care au fost făcute verificări încrucișate între bazele de date ale maternității și ale Serviciului de Evidență a Persoanei. Băiețelul din 2021 apărea externat din maternitate, dar nu figura înregistrat vreodată la primărie. Femeia a fost chemată la audieri și a recunoscut în fața polițiștilor crima.”

Femeia de 43 de ani, care deja are 8 copii, este acum însărcinată din nou, în 4 luni. Chiar sâmbătă ar fi urmat să fie soacră mică la nunta uneia dintre fiicele ei. A fost prezentată în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a emis pe numele ei un mandat de arestare pentru 30 de zile.

Corpul nou-născutului nu a fost deocamdată găsit. În zona unde femeia spune că ar fi fost îngropat au avut loc lucrări de excavare în ultimii ani. Specialiștii cred că mama copilului a comis fapta sub imperiul unor emoții foarte puternice.

Mioara Grigoraș, psiholog: „Când funcționează creierul emoțional, creierul rațional, neocortexul, practic este oprit, nu mai judecăm în momentul respectiv. Încă o dată, subliniez, asta nu justifică comportamentul făcut de către mamă. Inclusiv partea hormonală a femeii după naștere poate influența anumite decizii.”

Femeia este cercetată acum pentru omor în varianta violenței în familie, infracțiune pedepsită cu până la 25 de ani de închisoare.