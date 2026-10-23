O româncă a fost ucisă de tatăl vitreg, chiar de ziua ei, în Marea Britanie. Bărbatul a încercat să însceneze o sinucidere

Stiri Socante
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Lancashire Police

Un bărbat care dezvoltase o „obsesie sexuală” față de fiica sa vitregă a fost condamnat la închisoare pe viață, cu o perioadă minimă de 35 de ani de detenție, după ce a ucis-o în apartamentul său studențesc, chiar când tânăra împlinea 20 de ani.

autor
Ioana Andreescu

Nathan Owens, în vârstă de 34 de ani, din Hartlepool, a ucis-o pe Carla Georgescu în camera ei dintr-o clădire a Universității din Lancashire, situată în Preston, în luna februarie. Ulterior, bărbatul a aranjat locul crimei astfel încât să pară că tânăra și-ar fi luat singură viața, potrivit BBC.

Judecătorul Jacobs a declarat că tânăra fusese descrisă drept o persoană politicoasă, amabilă, inteligentă și care se exprima foarte bine, având „un comportament foarte blând”. Cu toate acestea, Carla a fost victima unui „atac brutal și îngrozitor”.

Magistratul a precizat că Owens dezvoltase de mult timp o „obsesie sexuală față de Carla”, pe care o ascunsese atât de tânără, cât și de mama acesteia.

Studenta, aflată în anul al doilea de facultate, a suferit mai multe răni provocate de cuțit, inclusiv leziuni apărute în timp ce încerca să se apere, răni interne în urma unei agresiuni sexuale și două „lovituri puternice la cap”, a explicat judecătorul.

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Instanța a aflat că bărbatul a încercat, de asemenea, să o stranguleze.

Carla Georgescu voia să se întoarcă în România pentru a-și revedea primul iubit

Nicholas Lumley KC, reprezentantul acuzării, a declarat în fața Tribunalului Coroanei din Preston că tânăra avea rezultate foarte bune la Universitatea din Lancashire și intenționa să își continue studiile la un nivel avansat, urmărind obținerea unui doctorat.

Potrivit procurorului, Carla aștepta cu nerăbdare să călătorească în țara sa natală, România, pentru a se întâlni cu primul ei iubit.

Cu puțin timp înainte de începerea procesului, Nathan Owens și-a recunoscut vinovăția pentru producerea și deținerea unor imagini indecente cu Carla, realizate în perioada în care aceasta avea între doi și patru ani. Bărbatul suprapusese imaginea fetiței peste fotografii cu conținut sexual.

Reprezentantul acuzării a descris faptele lui Owens ca fiind „premeditate, neconsensuale, violente și de durată”, subliniind că tânăra ar fi suferit dureri extrem de puternice în timpul agresiunii sexuale.

Judecătorul a afirmat că este convins că violența care a dus la moartea Carlei făcea parte din planul bărbatului, în eventualitatea în care aceasta s-ar fi opus agresiunii sexuale pe care intenționa să o comită.

Magistratul a declarat că „ultimele 90 de minute din viața Carlei sunt prea îngrozitoare pentru a fi imaginate”.

El a adăugat că „este probabil și, într-adevăr, de sperat că, la un moment dat, tânăra și-a pierdut cunoștința și nu a mai fost conștientă de tot ceea ce i se întâmpla”.

Judecătorul a subliniat că Owens nu a manifestat nicio urmă de remușcare și a negat că i-ar fi provocat Carlei vreo rană.

Mai mult, magistratul a afirmat că inculpatul „a dus învinovățirea victimei la extrem”, sugerând că aceasta și-ar fi putut lua singură viața.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au ajutat la reconstituirea ultimelor ore din viața tinerei

Trupul neînsuflețit al Carlei a fost descoperit pe 5 februarie, în camera sa din căminul universitar Ribble Hall.

În timpul procesului, instanței i-au fost prezentate imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care Owens apărea luând masa împreună cu tânăra și mama acesteia, cu câteva zile înainte de crimă.

Alte înregistrări îl surprindeau pe bărbat mergând la apartamentul Carlei, în primele ore ale zilei de 4 februarie, înfășurat într-o pătură.

În jurul orei 04:00 GMT, Carla i-a permis accesul în clădire, după ce acesta a mințit-o că venise să ridice un obiect.

Bărbatul a părăsit locuința aproximativ o oră și jumătate mai târziu, potrivit informațiilor prezentate în instanță.

Poliția din Lancashire a precizat că imaginile în care Carla îi deschidea ușa lui Owens reprezintă ultima înregistrare în care tânăra a fost văzută în viață.

În interiorul locuinței, Owens și-a supus fiica vitregă unei agresiuni fizice și sexuale violente, în timpul căreia a strangulat-o.

Ulterior, a modificat locul faptei pentru a crea impresia că tânăra s-a sinucis, apoi s-a întors acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, scăpând pe drum de probe care l-ar fi putut incrimina.

Anchetatorii l-au arestat la scurt timp după descoperirea crimei, însă bărbatul a negat orice implicare în moartea Carlei.

Nathan Owens a ales să nu depună mărturie în timpul procesului.

Inspectorul detectiv Pete Macdonald a declarat că fapta bărbatului a distrus nu doar viața tinerei, ci și pe cea a mamei sale.

„Owens i-a luat viața Carlei, dar a schimbat complet și viața mamei ei. A distrus familia pe care ar fi trebuit să o iubească și care avea încredere în el. Este un om cu adevărat josnic”, a declarat anchetatorul.

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Sursa: BBC

Etichete: tanara, Marea Britanie, ucisa, tata vitreg,

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