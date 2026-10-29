„Inaugurăm un parteneriat care ne onorează pentru că reprezintă expresia încrederii în TAROM şi în calitatea serviciilor noastre din partea Casei Regale a României, dar în acelaşi timp pentru că transmite un semnal puternic de responsabilitate către echipa TAROM, care acum, poate mai mult ca oricând, trebuie să se ridice la înălţimea aşteptărilor pe care tradiţia noastră o presupune", a declarat Cristian Anghel, directorul general al TAROM, citat în comunicat, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, acordarea acestui titlu vine după o istorie de peste şapte decenii în care compania a contribuit la dezvoltarea aviaţiei civile româneşti şi la conectarea României cu destinaţii internaţionale.

Reprezentanţii TAROM au subliniat că întreaga echipă a companiei, de la personalul implicat în operaţiunile de zbor până la echipele tehnice, comerciale, administrative şi de suport, este onorată să ofere Casei Regale a României servicii de transport aerian la cele mai înalte standarde de siguranţă şi calitate.

Conform comunicatului, obţinerea titlului reprezintă un reper în activitatea companiei şi conferă o semnificaţie aparte tradiţiei sale în domeniul transportului aerian.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul aerian naţional deţine o flotă de 12 aeronave şi are în portofoliu aproximativ 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi în regim code-share.

Din anul 1993, TAROM este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).