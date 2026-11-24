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El este acuzat că și-a ucis mama, iar apoi și-a lovit violent tatăl, care a făcut infarct și, pe drumul spre spital, a murit în ambulanță.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul de 54 de ani s-a luat la ceartă cu părinții lui, în locuința pe care o împărțeau toți trei, în satul Rogojeni, din județul Galați. A devenit agresiv și ar fi omortât-o pe mama lui. Disperat, tatăl a încercat să o apere pe femeie și ar fi fost lovit în față. Individul ar fi mers apoi la un magazin din localitate unde s-a întâlnit cu o vecină căreia i-ar fi mărturisit că mama lui a căzut în casă și nu se simte bine.

Corespondent Pro TV: „O vecină a intrat vineri seara în locuință și a găsit-o pe femeie fără suflare, iar bărbatul agoniza."

Mihaela Covrig, martor: „I-am zis "deschide ușa și aprinde luminile", că era întuneric beznă. Și când am intrat în casă cu el, bătrânul era jos, ea la fel. Am pus mâna pe ea, ea deja era rece. Și bătrânul încă mai respira."

Vecina victimelor a sunat la 112. Paramedicii l-au găsit pe bărbatul de 77 de ani în stare critică. S-a stins în ambulanță, câteva zeci de minute mai târziu în urma unui infarct.

Poliția a fost anunțată, iar fiul celor doi a fost ridicat de anchetatori. Bărbatul de 54 de ani a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Galați, unde i-au fost făcute mai multe evaluări. El nu și-a recunoscut faptele, dar procurorii au adunat suficiente dovezi pentru a-l reține.

Bărbatul avea grijă de părinții lui pentru că ambii erau imobilizați la pat. Comunitatea este în stare de șoc. Toată lumea vorbește despre o familie modestă, în care aveau loc frecvent certuri.

Vecină: „Se certa mereu cu ea. Că el nu făcea treabă”.

Vecin: „Taică-su de multe ori sărea la bătaie și la el și la ea. Și, de multe ori el îi lua apărarea. Era foarte recalcitrant."

Marian Mitrofan, primarul com. Suceveni, jud. Galați: „Trăiau din pensia soțului și băiatul avea grijă de ei. A fost asistat social până acum vreo 4 luni de zile, după care a venit la mine și mi-a adus la cunoștință că nu mai poate veni să își facă acele zile, deoarece stă acasă, să aibă grijă de părinți”.

Individul a fost căsătorit, însă, în urmă cu 4 ani, soția a luat cei 3 copii și l-a părăsit, spun apropiații familiei. Pe numele lui a fost eliberat un mandat de arestare preventivă pentru omor calificat și lovitură cauzatoare de moarte.