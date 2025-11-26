Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani era în evidențele medicilor psihiatri. Copila a fost operată

26-11-2025 | 13:26
O femeie din Timișoara și-a înjunghiat fetița de zece ani. Copila a fost operată și stabilizată de medici, iar mama ei este în custodia polițiștilor, care încearcă să afle cum a fost posibil acest atac.

Din primele informații, femeia era în evidențele medicilor psihiatri de doi ani.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Scena sângeroasă a avut loc înainte de miezul nopții, într-un apartament din Timișoara al familiei. Acasă erau doar femeia în vârstă de 44 de ani și fetița ei de 10 ani.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit unor surse din anchetă, tatăl nu era acasă în momentul atacului. Atunci când a ajuns în locuință, și-a găsit fetița lovită, iar soția era foarte agitată.”

Bărbatul povestește că a auzit zgomote încă din holul blocului! Speriat, s-a grăbit să intre în locuință pentru a vedea ce se întâmplă.

A înlemnit când și-a văzut fiica înjunghiată de mai multe ori! A chemat imediat ajutoare la 112, iar copila a fost transportată la spital.

Iulia Bagiu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii Louis Țurcanu Timișoara: „Cu multiple plăgi înjunghiate, afirmativ secundar, în urma unei interacțiuni cu mama. Pacienta prezintă, în momentul internării, o stare stabilă, dar prezintă patru plăgi. S-a intervenit chirurgical pentru suturarea plăgilor respective, în momentul de față pacienta este în stare stabilă, cooperantă.”

Femeia nu poate explica atacul asupra fetiței

Potrivit unor surse din anchetă, femeia era în evidențele medicilor psihiatri de doi ani și ar fi urmat un tratament. Nu a putut explica deocamdată de ce a făcut un lucru atât de îngrozitor. Polițiștii și procurorii încearcă să afle ce a determinat-o să își atace fetița.

Vecinii spun că nu au observat ca femeia să aibă probleme, însă în trecut au mai auzit certuri din apartament.

Vecină: „Am văzut că fetița a fost dusă cu salvarea, luată pe brațe și după aceea poliția și-a început cercetările. Era o persoană foarte tăcută, foarte retrasă, dar fetița era tot timpul însoțită de ea, am fost foarte uimiți. Probabil erau niște neînțelegeri în familie.”

Anchetatorii fac cercetări într-un dosar deschis pentru tentativă de omor.

