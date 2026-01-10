Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu

Scandalul din coaliție pe tema acordului EU-Mercosur ajunge și în Parlament. Astfel, după controversele din coaliția de guvernare, senatorii din grupul PACE anunță că au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză că a reprezentat necorespunzător interesele României în procesul decizional de la Bruxelles.

Inițiatorii au început să strângă semnături pentru moțiunea intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni” și ar urma să fie depusă în prima zi din sesiunea din februarie sau în ianuarie dacă va fi o sesiune extraordinară pentru buget.

„În acest context, responsabilitatea pentru pozițiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparține direct și personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Țoiu. Nu vorbim despre un funcționar anonim și nici despre o rotiță birocratică, ci despre un decident politic cu mandat deplin, care a avut de ales între „da”, „nu” sau „ne abținem”, se arată în textul moțiunii.

Inițiatorii susțin că decizia ministrului de a aproba acordul a fost una politică, asumată, și nu o eroare tehnică sau procedurală. Parlamentarii susțin că acordul UE-Mercosur favorizează economiile puternic industrializate și afectează în mod direct sectoarele agricole vulnerabile, cum este agricultura românească, considerată un pilon strategic pentru economie și securitate alimentară.

Senatorii PACE acuză că decizia a fost luată fără consultarea Ministerului Agriculturii și fără coordonare interministerială reală. Ei atrag atenția că fermierii români ar putea fi expuși unei concurențe neloiale, în timp ce alte state industriale obțin avantaje clare.

„Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric. El favorizează economiile puternic industrializate și lovește direct statele cu sectoare agricole extinse și vulnerabile. România se află exact în această categorie. Agricultura nu este un sector marginal al economiei românești, ci un pilon de stabilitate economică, socială și alimentară”, mai scriu parlamentarii opoziției.

În plus, moțiunea critică modul în care Oana Țoiu ar fi luat decizia de a susține acest acord „fără consultare interministerială reală”.

„Mai grav este faptul că această decizie a fost luată fără consultare interministerială reală. Ministrul Agriculturii a declarat public că nu a fost consultat în stabilirea poziției României. Nu opoziția spune acest lucru, nu presa, ci un membru al Guvernului. Acest fapt arată un eșec grav de coordonare guvernamentală și demonstrează că agricultura românească a fost tratată ca un detaliu secundar, deși este un sector strategic pentru statul român.

Această decizie nu poate fi separată de viziunea ideologică pe care doamna Oana Țoiu o reprezintă. O viziune progresist-globalistă, în care statul național este perceput ca un obstacol, iar globalizarea ca un scop în sine. Această viziune poate fi legitimă în dezbateri doctrinare, dar devine periculoasă atunci când este aplicată mecanic în politica externă a României, fără raportare la realitățile economice concrete ale țării”, se mai arată în textul moțiunii.

Nicușor Dan: România a votat acordul comercial UE-Mercosur

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a votat în favoarea tratatului, asta în timp ce PSD, parte din coaliția de guvernare, consideră că acesta reprezintă un „un act de trădare a intereselor fermierilor români” din partea ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. Potrivit şefului statului, acest va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Nicuşor Dan mai spune că, faţă de conţinutul acordului, ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

La scurt timp, PSD a transmis un comunicat în care condamna poziția României la Bruxelles în negocierile pentru acordul cu Mercosur și îi cere premierului Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă de mandatul primit de reprezentantul României în COREPER.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe (n.r. condus de ministrul USR Oana Țoiu) de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească”, spune PSD într-un comunicat oficial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













