Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui

Un atac de o violență extremă a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Fără niciun motiv, un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat de zeci ori de un individ care l-a abandonat apoi plin de răni. Victima sa este în stare stabilă.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emotional!

Camerele de supraveghere de pe Aleea Vergului au înregistrat atacul extrem de violent la ora 4 și 04 minute.

In imagini se vede un tânăr care se năpustește asupra unui bărbat care mergea liniștit pe trotuar.

L-a lovit zeci de secunde cu furie. Polițiștii spun că tânărul își urmărise victima 400 de metri, iar după faptă s-ar fi întors în apartamentul unde locuiește de parcă nu s-a întâmplat nimic.

Între timp, rănitul a încercat să se salveze.

Corespondent PRO TV: „Deși era grav rănit, bărbatul a mers câteva sute de metri, a trecut pe lângă aceasta banca, după care a ajuns la ajuns la un magazin care funcționa non stop și a cerut ajutor. Acolo un angajat a sunat la 112”.

Martor: „A țipat omul, a fugit. Și a fugit omul tăiat până aici”.

Bărbatul de 68 de ani a ajuns în stare gravă la spital cu răni la abdomen și membre.

Polițiștii au început imediat cercetările și au reușit să îl identifice pe suspect în mai puțin de 30 de ore. L-au ridicat de acasă, iar la percheziții i-au găsit hainele pline de sânge și mai multe arme albe.

Suspectul are antecedente pentru fapte cu violență și mai are de executat un rest de pedeapsă de peste doi ani de închisoare dintr-o condamnare anterioară pentru loviri sau alte violențe.

Pedeapsa a fost suspendată cu termen de încercare de trei ani și muncă în folosul comunității. Anchetatorii nu au putut stabili o legătură între victima și agresor și nici un motiv clar privind atacul. Vecinii sunt șocați de cele întâmplate și cred că de vină ar fi consumul de droguri.

Tânărul de 21 de ani a negat fapta în ciuda imaginilor pe care le au polițiștii. El este acuzat acum de tentativă de omor cu premeditare săvârșită prin cruzimi și riscă până la 15 ani de închisoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













