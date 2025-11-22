Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei

Stiri actuale
22-11-2025 | 09:15
politie
Shutterstock

Şoferul unui ride-sharing a fost înjunghiat de un client de 17 ani, după o dispută pe preţul cursei, diferenţa fiind de 2 lei, anunţă IPJ Suceava.

autor
Aura Trif

Potrivit acestora, incidentul a avut loc în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, iar victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital.

"Echipajul deplasat operativ la faţa locului a constatat faptul că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, în calitate de client al unui transport cu un vehicul de tip ride-sharing, a avut o altercaţie cu şoferul autoturismului, un bărbat de 21 de ani, din comuna Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei. În dinamica agresiunii, tânărul de 17 ani a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi in zona braţului şi unui picior", au precizat oficialii IPJ Suceava.

Agresorul a fost indisponibilizat de poliţişti şi dus la audieri.

Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia

Sursa: Agerpres

Etichete: suceava, injunghiat, minor, sofer,

Dată publicare: 22-11-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
Citește și...
Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul a fost găsit pe un câmp, îmbrăcat cu geaca victimei
Stiri actuale
Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul a fost găsit pe un câmp, îmbrăcat cu geaca victimei

Un taximetrist a fost jefuit și înjunghiat azi-noapte, la Mioveni, în Argeș, de un client pe care îl luase din Pitești. Suspectul, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi atacat chiar înainte să ajungă la destinație. Apoi a fugit cu bunurile victimei.

Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță
Stiri actuale
Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță

Un bărbat din Oradea este în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un vecin.

Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui
Stiri actuale
Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui

Un atac de o violență extremă a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Fără niciun motiv, un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat de zeci ori de un individ care l-a abandonat apoi plin de răni. Victima sa este în stare stabilă.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Mesaj Ro-Alert în Tulcea
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Noiembrie 2025

50:02

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28