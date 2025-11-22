Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei

Şoferul unui ride-sharing a fost înjunghiat de un client de 17 ani, după o dispută pe preţul cursei, diferenţa fiind de 2 lei, anunţă IPJ Suceava.

Potrivit acestora, incidentul a avut loc în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, iar victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital.

"Echipajul deplasat operativ la faţa locului a constatat faptul că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, în calitate de client al unui transport cu un vehicul de tip ride-sharing, a avut o altercaţie cu şoferul autoturismului, un bărbat de 21 de ani, din comuna Păltinoasa. Conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei. În dinamica agresiunii, tânărul de 17 ani a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi in zona braţului şi unui picior", au precizat oficialii IPJ Suceava.

Agresorul a fost indisponibilizat de poliţişti şi dus la audieri.

