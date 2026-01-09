O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată

O femeie din Alba Iulia a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare, după ce a fost prinsă conducând pe autostradă cu anvelope de vară, neadaptate condițiilor meteo.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRERS, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean IPJ Alba, poliţiştii Biroului Poliţie Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva au oprit pentru control, la kilometrul 17, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia.

Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară.

Poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională, în valoare totală de 1.822,5 de lei, fiind, totodată, dispusă măsura complementară de reţinere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul depistat fără anvelope de iarnă, pe un sector de drum acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei. În cauză, a fost eliberată o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulaţie.

IPJ Alba reaminteşte tuturor deţinătorilor de vehicule că nerespectarea prevederilor art. 102, alin. 1, pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002 privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă între 1.822,5 şi 4.050 de lei şi retragerea certificatului de înmatriculare.

Conducătorii auto sunt obligaţi să-şi echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

