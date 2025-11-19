Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță

Un bărbat din Oradea este în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un vecin.

Cei doi au băut împreună și apoi s-ar fi luat la ceartă. Agresorul - un cetățean ucrainean de 36 de ani - a fost arestat preventiv.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul sângeros a avut loc în spatele unui bloc din Oradea, unde agresorul locuia cu chirie. După ce au băut împreună, cei doi bărbați s-ar fi luat la ceartă.

Suspectul, un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani, și-ar fi atacat vecinul cu un cuțit.

Vecin: „Am auzit urlând. O căzut aicea, băiatul. Strigau. Erau beți și pe urmă s-au luat la harță, s-au certat. S-a târât de-acolo, din spate și aici a căzut.”

Locatară: „O venit poliția, salvarea. Plin era de sânge, și pe partea cealaltă."

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și SMURD. Victima a fost dusă de urgență la spital.

Dr. Hadrian Borcea - șef UPU Oradea: „Un bărbat cu multiple plăgi înjunghiate, la nvelul membrului inferior drept și la nivelul toracelui. //colegii au reușit să-l echilibreze după aproape o oră și a fost dus imediat în blocul operator chirurgie, unde s-a intervenit."

Bărbatul atacat are nevoie de cel puțin 20 de zile de spitalizare. Vecinul său a fost reținut în seara incidentului și este arestat acum preventiv pentru tentativă de omor.

