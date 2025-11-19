Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță

Stiri actuale
19-11-2025 | 07:41
injunghiat oradea

Un bărbat din Oradea este în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un vecin.

autor
Călin Ardelean

Cei doi au băut împreună și apoi s-ar fi luat la ceartă. Agresorul - un cetățean ucrainean de 36 de ani - a fost arestat preventiv.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul sângeros a avut loc în spatele unui bloc din Oradea, unde agresorul locuia cu chirie. După ce au băut împreună, cei doi bărbați s-ar fi luat la ceartă.

Suspectul, un cetățean ucrainean în vârstă de 36 de ani, și-ar fi atacat vecinul cu un cuțit.

Citește și
cutitar capitala
Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea

Vecin: „Am auzit urlând. O căzut aicea, băiatul. Strigau. Erau beți și pe urmă s-au luat la harță, s-au certat. S-a târât de-acolo, din spate și aici a căzut.”

Locatară: „O venit poliția, salvarea. Plin era de sânge, și pe partea cealaltă."

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și SMURD. Victima a fost dusă de urgență la spital.

Dr. Hadrian Borcea - șef UPU Oradea: „Un bărbat cu multiple plăgi înjunghiate, la nvelul membrului inferior drept și la nivelul toracelui. //colegii au reușit să-l echilibreze după aproape o oră și a fost dus imediat în blocul operator chirurgie, unde s-a intervenit."

Bărbatul atacat are nevoie de cel puțin 20 de zile de spitalizare. Vecinul său a fost reținut în seara incidentului și este arestat acum preventiv pentru tentativă de omor.

Sursa: Pro TV

Etichete: oradea, injunghiat, ucrainean,

Dată publicare: 19-11-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui
Stiri actuale
Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui

Un atac de o violență extremă a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Fără niciun motiv, un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat de zeci ori de un individ care l-a abandonat apoi plin de răni. Victima sa este în stare stabilă.

Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea
Stiri actuale
Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea

Atac extrem de violent pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori și abandonat plin de sânge.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Un bărbat și-a înjunghiat mortal fiul în urma unui conflict, într-o localitate din Vrancea. A fost reținut de polițiști
Stiri actuale
Un bărbat și-a înjunghiat mortal fiul în urma unui conflict, într-o localitate din Vrancea. A fost reținut de polițiști

Un bărbat de 38 de ani a murit luni seară, după ce a fost înjunghiat de tatăl său în urma unui conflict. Medicii nu au reuşit să-l salveze, iar agresorul a fost reţinut şi urmează să fie audiat.

Un băiat de 16 ani și-a băgat în spital un prieten după ce l-a înjunghiat pe stradă, în Blaj
Stiri actuale
Un băiat de 16 ani și-a băgat în spital un prieten după ce l-a înjunghiat pe stradă, în Blaj

Un scandal violent între doi adolescenți din județul Alba s-a terminat cu un atac sângeros extrem de violent, potrivit procurorilor. Un băiat de 16 ani și-ar fi înjunghiat de mai multe ori prietenul, cu doi ani mai mare.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28