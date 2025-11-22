Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul a fost găsit pe un câmp, îmbrăcat cu geaca victimei

Un taximetrist a fost jefuit și înjunghiat azi-noapte, la Mioveni, în Argeș, de un client pe care îl luase din Pitești. Suspectul, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi atacat chiar înainte să ajungă la destinație. Apoi a fugit cu bunurile victimei.

Rănit grav, șoferul de taxi s-a târât sute de metri, spre o zonă locuită. A apucat să ceară ajutor, apoi și-a dat ultima suflare. Suspectul a fost prins la scurt timp, după o mobilizare exemplară a polițiștilor din Argeș.

Bărbatul de 60 de ani practica taximetria în Pitești. Azi-noapte, un client i-a cerut să îl ducă la Davidești, o comună aflată la aproape 30 de kilometri. Înainte să ajungă la destinație, pe un pod din Mioveni, clientul l-a lovit cu un cuțit, apoi i-a furat portofelul, telefonul, geaca și a fugit.

Victima s-a tărăt cu ultimele puteri să ceară ajutor

Rănită grav, victima s-a târât aproape 500 de metri, spre zona locuită. A căzut de mai multe ori pe drum, până să ajungă la prima casă, unde a cerut ajutor. Omul a reușit, cu ultimele puteri, să spună ce a pățit, după care a căzut inconștient la poartă. Din păcate, medicii trimiși de urgență nu l-au mai putut salva.

Mai mulți taximetriști s-au strâns la fața locului, șocați.

Taximetrist: A sunat domnul care era aicea, dumnealui a ieșit din curte și i-a spus:"sună la 112!" Păi de ce nu suni? Sunt taximetrist, mi-au furat telefonul, tot... și era înjunghiat în piept. S-a mai zbătut putin si a murit. Sunteți șocat și dumneavoastră de ce s-a întâmplat! Bineînțeles, că îl cunoșteam!

O mulțime de localnici s-au strâns la locul crimei. Polițiștii s-au mobilizat imediat și l-au găsit pe suspect în scurt timp. Era murdar de sânge și purta geaca taximetristului.

Comisar Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: Era într-o zonă de câmp, împădurită, greu accesibilă, colegii mei au făcut verificări atât cu câini de urmă, cu efective sporite, din cadrul serviciului pentru intervenții speciale.

Polițiștii au găsit și cuțitul cu care a fost înjunghiat taximetristul, aruncat în apropierea mașinii. Tânărul de 21 de ani, din comuna Davidești, a fost reținut pentru omor calificat și riscă închisoarea pe viață.

