Obiecte de trei milioane de euro descoperite de polițiști pe Aeroportul din Otopeni. Ce ascundeau două femei în bagaje

Poliţiştii de frotnieră au descoperit în bagajele a două femei care veneau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci.

De asemenea, în bagaje se aflau şi 2.718.500 de dirhami, respectiv 73.400 euro, în acest caz având loc cercetări privind săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă.

”Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kg de metal galben sub forma de bijuterii susceptibile a fi din aur, 5 ceasuri de lux de diferite mărci si sumele de 73.400 de euro şi 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în ţară„, anunţă sâmbătă Poliţia de Frontieră.

În data de 9 ianuarie, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani.

”După ce au efectuat formalităţile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieşire, fără a declara autorităţilor vamale bunurile şi sumele deţinute. Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunţit asupra bagajelor femeii. Astfel, în bagaje au fost descoperite 19 coliere, 34 brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau şi 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro. În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare”, relatează poliţiştii de frotnieră.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări privind săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă.

