Un lider PNL intervine în scandalul din coaliție pe acordul UE-Mercosur: „PSD: europeni la Bruxelles, populiști la București”

Stiri Politice
10-01-2026 | 14:09
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / George Calin

PNL intervine în scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte al liberalilor, acuză PSD de ipocrizie și dublu discurs pe acest subiect.

autor
Adrian Popovici

După schimbul de replici din coaliție, între PSD și USR, un lider al PNL intervine în scandalul legat de poziția României la Bruxelles pe tema acordului comercial UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, îi acuză pe social-democrați de ipocrizie și că fac „ un spectacol ieftin în care una se votează la Bruxelles și alta se comunică, apăsat și alarmist, la București”.

Muraru spună că PSD folosește acordul ca instrument electoral, vorbind în țară despre „trădare”, pericole pentru fermieri și amenințări economice, deși aceste mesaje nu sunt susținute de comportamentul real al partidului în instituțiile europene.

Liderul PNL vorbește despre discrepanța dintre discurs și acțiunile social-democraților, precizând că europarlamentarii PSD au votat majoritar în favoarea acordului în comisiile Parlamentului European, fără niciun vot împotrivă, ceea ce contrazice pozițiile publice exprimate în România.

„În timp ce acasă liderii PSD pozează în apărătorii protecționiști ai economiei, europarlamentarii lor au votat masiv PENTRU clauzele acestui acord în comisiile de specialitate (9 voturi „pentru” și doar 2 abțineri, fără niciun vot împotrivă). Această duplicitate este o lipsă de respect față de români.

Citește și
protest, mercosur, varsovia
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

Nu poți fi „european convins” în ședințele de la Strasbourg și suveranist de ocazie în studiourile TV de la București. Această politică a „dublei măsuri” – el votează, dar tot el țipă cel mai tare – este exact genul de sabotaj intern care erodează încrederea în actul de guvernare”, notează Alexandru Muraru.

De asemenea, critică această „dublă măsură” ca fiind o formă de duplicitate care subminează încrederea publică și afectează credibilitatea guvernării, afirmând că nu poți fi simultan pro-european în forurile UE și suveranist în dezbaterea internă.

Muraru mai susține că reacțiile PSD sunt premature și artificiale, deoarece acordul UE–Mercosur nu este finalizat și mai are de parcurs etape importante, inclusiv votul în plenul Parlamentului European, decizia Consiliului UE și ratificările naționale.

Scandal în coaliție după votul României pe tema acordului UE-Mercosur

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe (n.r. condus de ministrul USR Oana Țoiu) de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească”, a transmis vineri PSD.

Potrivit PSD, „este revoltător faptul că miniştrii USR de la Externe şi de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români şi fără să ţină cont de obiecţiile formulate de Ministerul Agriculturii”.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

Reacția USR după acuzațiile venite din partea PSD

La câteva ore după comunicatul PSD, Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur.

Ministrul le-a transmite colegilor de coaliție că atunci când România a avut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar la guvernare se afla PSD, „MERCOSUR era bun”.

„Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu. Care a fost dilema reală? Industria versus agricultura. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susţinut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanţa trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci şi fără culoare politică si de aici pleaca decizia”, explică ministrul.

Potrivit lui Miruţă, „datele transmise de Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii, analizate împreună, arată clar că beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură, care spune, dar nu a adus date”.

„Am cerut explicit Ministerului Agriculturii, să vină cu alte date care ar putea schimba această balanţă. Nici până astăzi, dupa ce decizia europeana s-a luat, nu a venit vreun răspuns. Concluzia este simplă şi bazată pe fapte: decizia României de a susţine acordul UE–MERCOSUR este net avantajoasă pentru România. România nu este doar industrie auto, dar nu este nici doar agricultură. Deciziile se iau pe cifre. Iar cifrele sunt cele de mai sus”, apreciază Radu Miruţă.

Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: uniunea europeana, USR, PSD, PNL, acord comercial, mercosur,

Dată publicare: 10-01-2026 14:09

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura
Stiri externe
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.

Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun
Stiri Politice
Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun

Radu Miruţă (USR), a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur. Social-democrații condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români”.

Recomandări
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
2 donald trump
AFP
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
3 Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Justitie
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. Decizia Curții de Apel Bucureşti nu este definitivă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59