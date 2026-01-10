Un lider PNL intervine în scandalul din coaliție pe acordul UE-Mercosur: „PSD: europeni la Bruxelles, populiști la București”

PNL intervine în scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte al liberalilor, acuză PSD de ipocrizie și dublu discurs pe acest subiect.

După schimbul de replici din coaliție, între PSD și USR, un lider al PNL intervine în scandalul legat de poziția României la Bruxelles pe tema acordului comercial UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, îi acuză pe social-democrați de ipocrizie și că fac „ un spectacol ieftin în care una se votează la Bruxelles și alta se comunică, apăsat și alarmist, la București”.

Muraru spună că PSD folosește acordul ca instrument electoral, vorbind în țară despre „trădare”, pericole pentru fermieri și amenințări economice, deși aceste mesaje nu sunt susținute de comportamentul real al partidului în instituțiile europene.

Liderul PNL vorbește despre discrepanța dintre discurs și acțiunile social-democraților, precizând că europarlamentarii PSD au votat majoritar în favoarea acordului în comisiile Parlamentului European, fără niciun vot împotrivă, ceea ce contrazice pozițiile publice exprimate în România.

„În timp ce acasă liderii PSD pozează în apărătorii protecționiști ai economiei, europarlamentarii lor au votat masiv PENTRU clauzele acestui acord în comisiile de specialitate (9 voturi „pentru” și doar 2 abțineri, fără niciun vot împotrivă). Această duplicitate este o lipsă de respect față de români.

Nu poți fi „european convins” în ședințele de la Strasbourg și suveranist de ocazie în studiourile TV de la București. Această politică a „dublei măsuri” – el votează, dar tot el țipă cel mai tare – este exact genul de sabotaj intern care erodează încrederea în actul de guvernare”, notează Alexandru Muraru.

Muraru mai susține că reacțiile PSD sunt premature și artificiale, deoarece acordul UE–Mercosur nu este finalizat și mai are de parcurs etape importante, inclusiv votul în plenul Parlamentului European, decizia Consiliului UE și ratificările naționale.

Scandal în coaliție după votul României pe tema acordului UE-Mercosur

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe (n.r. condus de ministrul USR Oana Țoiu) de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească”, a transmis vineri PSD.

Potrivit PSD, „este revoltător faptul că miniştrii USR de la Externe şi de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români şi fără să ţină cont de obiecţiile formulate de Ministerul Agriculturii”.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

Reacția USR după acuzațiile venite din partea PSD

La câteva ore după comunicatul PSD, Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur.

Ministrul le-a transmite colegilor de coaliție că atunci când România a avut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar la guvernare se afla PSD, „MERCOSUR era bun”.

„Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu. Care a fost dilema reală? Industria versus agricultura. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susţinut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanţa trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci şi fără culoare politică si de aici pleaca decizia”, explică ministrul.

Potrivit lui Miruţă, „datele transmise de Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii, analizate împreună, arată clar că beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură, care spune, dar nu a adus date”.

„Am cerut explicit Ministerului Agriculturii, să vină cu alte date care ar putea schimba această balanţă. Nici până astăzi, dupa ce decizia europeana s-a luat, nu a venit vreun răspuns. Concluzia este simplă şi bazată pe fapte: decizia României de a susţine acordul UE–MERCOSUR este net avantajoasă pentru România. România nu este doar industrie auto, dar nu este nici doar agricultură. Deciziile se iau pe cifre. Iar cifrele sunt cele de mai sus”, apreciază Radu Miruţă.

