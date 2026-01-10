Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO

Stiri externe
10-01-2026 | 14:16
zapada moscova
Getty

Toate zborurile către și dinspre Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, au fost suspendate din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă, transmite agenţia EFE.

autor
Lorena Mihăilă

Aeroportul Şeremetievo a informat pasagerii şi vizitatorii, într-un comunicat emis sâmbătă dimineaţă devreme, în legătură cu „închiderea temporară", cu toate că a fost autorizată decolarea unor aeronave către diverse destinaţii.

Avioanele având ca destinaţie aeroportul moscovit au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi din partea europeană a Rusiei, unde condiţiile meteorologice sunt, de asemenea, nefavorabile.

Din acest motiv, marile companii aeriene ruseşti - Aeroflot, Rossiya şi Poveda - au modificat sau anulat zeci de zboruri, provocând inconveniente semnificative pasagerilor.

Mii de pasageri blocați pe aeroport

Între timp, câteva mii de pasageri, conform presei, au rămas blocaţi pe Şeremetievo de vineri după-amiază, neputând să-şi recupereze bagajele după aterizare. Pasagerii, inclusiv minori, au fost nevoiţi să doarmă pe podea, în aeroport, o situaţie care s-a repetat în alte oraşe precum Ekaterinburg.

Citește și
ninsori, drumuri blocate
Iarna pune stăpânire pe România. Viscolul a blocat mai multe drumuri în estul țării și a lăsat oameni captivi în zăpadă

În unele cazuri, haosul i-a obligat pe pasageri să rămână în interiorul avioanelor timp de câteva ore după aterizare.

Traficul a fost suspendat pe unele drumuri către Moscova, unii şoferi fiind evacuaţi de poliţie şi transportaţi cu autobuzul la hotelurile din zonă până la încetarea viscolului.

Vineri, un viscol puternic a acoperit Moscova şi alte regiuni din partea europeană a ţării cu o pătură de zăpadă. În capitală, stratul de zăpadă a depăşit 30 de centimetri, iar în alte cazuri a atins 60 de centimetri.

Centrul meteo Fobos a raportat că ninsorile de vineri au depăşit 40% din cantităţile de precipitaţiile medii lunare din Moscova, cea mai mare cantitate din ultimii 50 de ani.

Aproximativ 130.000 de lucrători şi peste 15.000 de utilaje de deszăpezire au fost mobilizate pentru îndepărtarea zăpezii, care s-a aşternut începând de joi în acest oraş cu 13 milioane de locuitori.

Rusia se află în plin sezon al sărbătorilor de iarnă - Crăciunul Ortodox a fost marcat la 7 ianuarie - aşa că ruşii se întorc la muncă abia la 12 ianuarie.

Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, aeroport, zapada,

Dată publicare: 10-01-2026 14:16

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Risc mare de avalanșe în mai multe zone montane din țară. Salvamontiști: „Nu vă aventurați.” Unde vor fi pericolele
Stiri actuale
Risc mare de avalanșe în mai multe zone montane din țară. Salvamontiști: „Nu vă aventurați.” Unde vor fi pericolele

Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri.

Iarna pune stăpânire pe România. Viscolul a blocat mai multe drumuri în estul țării și a lăsat oameni captivi în zăpadă
Stiri actuale
Iarna pune stăpânire pe România. Viscolul a blocat mai multe drumuri în estul țării și a lăsat oameni captivi în zăpadă

Viscolul, gerul și ninsorile stăpânesc mare parte din țară. Zeci de adulți și copii s-au trezit blocați în mașini pe drumurile înzăpezite. O femeie gravidă a fost salvată din autoturismul rămas în nămeți.

O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată
Stiri actuale
O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată

O femeie din Alba Iulia a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare, după ce a fost prinsă conducând pe autostradă cu anvelope de vară, neadaptate condițiilor meteo.

UNSAR: Cea mai mare despăgubire pentru pagube provocate de zăpadă a depășit 30.000 de euro
Stiri actuale
UNSAR: Cea mai mare despăgubire pentru pagube provocate de zăpadă a depășit 30.000 de euro

Pe timpul iernii, ninsorile abundente și topirea zăpezii provoacă frecvent pagube. Potrivit UNSAR, cea mai mare despăgubire plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință a depășit 30.000 de euro.

Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini
Stiri externe
Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini

Poliția olandeză a reținut doi adolescenți în cadrul unei investigații privind decesul unui bărbat de 60 de ani, posibil victima unei agresiuni survenite după o dispută legată de aruncarea bulgărilor de zăpadă, informează AFP.

Recomandări
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
2 donald trump
AFP
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
3 Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Justitie
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. Decizia Curții de Apel Bucureşti nu este definitivă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59