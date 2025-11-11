Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea

11-11-2025 | 17:24
Atac extrem de violent pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori și abandonat plin de sânge.

Mădălina Stețco

Agresorul, un tânăr de 21 de ani cu antecedente penale, a fost reținut pentru tentativă de omor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Puțin după ora 4 dimineața, camerele de supraveghere au surprins momentul în care un tânăr a atacat cu violență un bărbat care mergea pe o stradă din cartierul Pantelimon din Capitală.

Agresorul a lovit victima neîncetat cu un cuțit timp de zeci de secunde. Îl urmărise pe stradă 400 de metri înainte să dea atacul.

Agresorul în vârstă de 21 de ani și-a abandonat victima și, spun polițiștii, s-a întors în apartamentul unde locuia, ca și cum nimic nu se întâmplase.

Vecină: „A fost un copil, până a terminat clasa a 8-a a fost un copil super. Și o familie foarte bună. Dar el a apucat pe căi greșite. Mai are un frate care se droghează”.

Între timp, victima a căutat ajutor.

Corespondent PRO TV: „Deși era grav rănit, bărbatul a mers câteva sute de metri, a trecut pe lângă aceasta banca, după care a ajuns la ajuns la un magazin care funcționa non-stop și a cerut ajutor. Acolo, un angajat a sunat la 112”.

Martor: „A țipat omul, a fugit. Și a fugit omul tăiat până aici”.

Victima a ajuns în stare gravă la spital cu răni la abdomen și membre. Polițiștii au început cercetările și, în scurt timp, au reușit să îl identifice pe suspect. L-au ridicat de acasă, unde i-au găsit și hainele pline de sânge.

Suspectul, care are antecedente pentru fapte cu violență, a fost reținut luni seară de polițiști, pentru tentativă de omor.

Luni seară, acasă la suspect, polițiștii au ridicat probe relevante în anchetă și vorbim aici de mai multe cuțite, precum și hainele purtate în momentul atacului. Desi camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta l-a agresat, în fața anchetatorilor suspectul a negat fapta.

Anchetatorii consideră ca fapta a fost făcută cu premeditare și prin cruzime. De altfel, în cazul tânărului, care are mai multe antecedente, urmează să fie făcut și un control psihiatric.

Suspectul a fost reținut și va fi dus în instanță cu propune de arestare preventivă pentru tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat acesta riscă între până la 15 ani de ani de închisoare. ​

Victima acestuia a suferit rani grave și a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Acum bărbatul de 68 de ani este în stare stabilă și rămâne sub supravegherea medicilor de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală.

