Prințesa Eugenie așteaptă al treilea copil. Palatul Buckingham a făcut marele anunț | GALERIE FOTO

Într-o fotografie postată de Eugenie, în vârstă de 36 de ani, pe Instagram, se pot vedea fiii ei ținând în mână o ecografie, scrie Independent.
„Bebelușul Brooksbank va veni pe lume în 2026!”, a fost descrierea fotografiei postate.
Într-o declarație, Palatul Buckingham a spus: „Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte încântați să anunțe că așteaptă al treilea copil împreună, care se va naște în această vară. August (în vârstă de cinci ani) și Ernest (în vârstă de doi ani) sunt, de asemenea, foarte încântați că familia lor se va mări cu încă un frățior. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste.”
Copilul urcă în linia succesiunii
Copilul va fi al 15-lea în ordinea succesiunii la tron, iar unchiul său, ducele de Edinburgh, va coborî pe locul 16.
El sau ea va fi, de asemenea, al 15-lea strănepot al regretatei regine Elisabeta a II-a și al treilea născut după moartea acesteia, în 2022.
Noul venit va fi al cincilea nepot al lui Andrew Mountbatten-Windsor, după nașterea fiicei prințesei Beatrice, Athena Mapelli Mozzi, în ianuarie anul trecut.
Fostul duce și fosta ducesă au fost văzuți ultima dată în public alături de membrii seniori ai familiei regale la înmormântarea ducesei de Kent, în septembrie 2025.
Jack Brooksbank și-a sărbătorit aniversarea
Domnul Brooksbank și-a sărbătorit duminică cea de-a 40-a aniversare, iar nepoata regelui a marcat ocazia postând pe Instagram Story fotografii cu soțul ei relaxându-se pe plajă, însoțite de mesajul „La mulți ani, iubirea mea, pentru cei 40 de ani!”.
Cei doi s-au căsătorit în Capela Sfântul Gheorghe, de la Castelul Windsor, în octombrie 2018, și au devenit părinți pentru prima dată pe 9 februarie 2021, când s-a născut August. Fratele său mai mic, Ernest, s-a născut pe 30 mai 2023.
Anunțul de la Palatul Buckingham, care a publicat știrea pe rețelele de socializare, va fi văzut ca o dovadă de sprijin pentru Eugenie, în ciuda problemelor care îl înconjoară pe tatăl ei, Andrew, care a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu, pe fondul scandalului legat de prietenia sa cu regretatul finanțist pedofil Jeffrey Epstein.
Eugenie și sora ei, Beatrice, nu au participat la tradiționala reuniune regală din Duminica Paștelui, cu acordul lui Charles, pe fondul scandalului legat de tatăl lor.
Dosarele Epstein reaprind atenția
Prințesele, care sunt nepoatele regretatei regine Elisabeta a II-a, au fost la rândul lor supuse unei atenții sporite după ce numele lor au apărut în dosarele Epstein, documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA referitoare la infractorul sexual condamnat.
Un schimb de e-mailuri sugerează că mama lor, Sarah, și-a dus fiicele să-l viziteze pe Epstein în SUA la câteva zile după ce acesta a fost eliberat din închisoare pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.
Eugenie și Beatrice aveau 19 și, respectiv, 20 de ani la acea vreme.
