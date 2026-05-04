Prințesa Eugenie așteaptă al treilea copil. Palatul Buckingham a făcut marele anunț | GALERIE FOTO

Într-o fotografie postată de Eugenie, în vârstă de 36 de ani, pe Instagram, se pot vedea fiii ei ținând în mână o ecografie, scrie Independent.

„Bebelușul Brooksbank va veni pe lume în 2026!”, a fost descrierea fotografiei postate.

Într-o declarație, Palatul Buckingham a spus: „Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte încântați să anunțe că așteaptă al treilea copil împreună, care se va naște în această vară. August (în vârstă de cinci ani) și Ernest (în vârstă de doi ani) sunt, de asemenea, foarte încântați că familia lor se va mări cu încă un frățior. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste.”

Copilul urcă în linia succesiunii

Copilul va fi al 15-lea în ordinea succesiunii la tron, iar unchiul său, ducele de Edinburgh, va coborî pe locul 16.

El sau ea va fi, de asemenea, al 15-lea strănepot al regretatei regine Elisabeta a II-a și al treilea născut după moartea acesteia, în 2022.

Noul venit va fi al cincilea nepot al lui Andrew Mountbatten-Windsor, după nașterea fiicei prințesei Beatrice, Athena Mapelli Mozzi, în ianuarie anul trecut.

Fostul duce și fosta ducesă au fost văzuți ultima dată în public alături de membrii seniori ai familiei regale la înmormântarea ducesei de Kent, în septembrie 2025.