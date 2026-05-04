Prințesa Eugenie așteaptă al treilea copil. Palatul Buckingham a făcut marele anunț | GALERIE FOTO

SHOW-BUZZ
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages printesa eugenie 21
Getty

Prințesa Eugenie așteaptă al treilea copil împreună cu soțul ei, Jack Brooksbank, în această vară, a anunțat Palatul Buckingham, adăugând că Regele este „încântat” de această veste.

autor
Sabrina Saghin
Profimedia printesa eugenie
×

Profimedia

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Focar de hantavirus pe o navă de croazieră din Atlantic. Trei oameni au murit, iar alți pasageri sunt bolnavi

Focar de hantavirus pe o navă de croazieră din Atlantic. Trei oameni au murit, iar alți pasageri sunt bolnavi

Prima capitală din lume care a interzis reclame în spații publice la carne și mașini. Este un celebru oraș din Europa

Prima capitală din lume care a interzis reclame în spații publice la carne și mașini. Este un celebru oraș din Europa

Emmanuel Macron recunoaște că dependența Europei de Statele Unite în securitate și apărare este „elefantul din cameră”

Emmanuel Macron recunoaște că dependența Europei de Statele Unite în securitate și apărare este „elefantul din cameră”

CELE MAI CITITE

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

Horoscop 4 mai 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va obține pace și armonie în relație

Horoscop 4 mai 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va obține pace și armonie în relație

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

Inter Milano și Cristi Chivu, noii campioni ai Italiei. „Nerazzuri” au luat titlul în Serie A, cu 3 etape înainte de final

Inter Milano și Cristi Chivu, noii campioni ai Italiei. „Nerazzuri” au luat titlul în Serie A, cu 3 etape înainte de final

Într-o fotografie postată de Eugenie, în vârstă de 36 de ani, pe Instagram, se pot vedea fiii ei ținând în mână o ecografie, scrie Independent.

„Bebelușul Brooksbank va veni pe lume în 2026!”, a fost descrierea fotografiei postate.

Într-o declarație, Palatul Buckingham a spus: „Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte încântați să anunțe că așteaptă al treilea copil împreună, care se va naște în această vară. August (în vârstă de cinci ani) și Ernest (în vârstă de doi ani) sunt, de asemenea, foarte încântați că familia lor se va mări cu încă un frățior. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste.”

Copilul urcă în linia succesiunii

Copilul va fi al 15-lea în ordinea succesiunii la tron, iar unchiul său, ducele de Edinburgh, va coborî pe locul 16.

Citește și
Seara marilor filme românești se vede pe VOYO. Peliculele de top care domină nominalizările la Gala Premiilor Gopo 2026

El sau ea va fi, de asemenea, al 15-lea strănepot al regretatei regine Elisabeta a II-a și al treilea născut după moartea acesteia, în 2022.

Noul venit va fi al cincilea nepot al lui Andrew Mountbatten-Windsor, după nașterea fiicei prințesei Beatrice, Athena Mapelli Mozzi, în ianuarie anul trecut.

Fostul duce și fosta ducesă au fost văzuți ultima dată în public alături de membrii seniori ai familiei regale la înmormântarea ducesei de Kent, în septembrie 2025.

Jack Brooksbank și-a sărbătorit aniversarea

Domnul Brooksbank și-a sărbătorit duminică cea de-a 40-a aniversare, iar nepoata regelui a marcat ocazia postând pe Instagram Story fotografii cu soțul ei relaxându-se pe plajă, însoțite de mesajul „La mulți ani, iubirea mea, pentru cei 40 de ani!”.

Cei doi s-au căsătorit în Capela Sfântul Gheorghe, de la Castelul Windsor, în octombrie 2018, și au devenit părinți pentru prima dată pe 9 februarie 2021, când s-a născut August. Fratele său mai mic, Ernest, s-a născut pe 30 mai 2023.

Anunțul de la Palatul Buckingham, care a publicat știrea pe rețelele de socializare, va fi văzut ca o dovadă de sprijin pentru Eugenie, în ciuda problemelor care îl înconjoară pe tatăl ei, Andrew, care a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu, pe fondul scandalului legat de prietenia sa cu regretatul finanțist pedofil Jeffrey Epstein.

Eugenie și sora ei, Beatrice, nu au participat la tradiționala reuniune regală din Duminica Paștelui, cu acordul lui Charles, pe fondul scandalului legat de tatăl lor.

Dosarele Epstein reaprind atenția

Prințesele, care sunt nepoatele regretatei regine Elisabeta a II-a, au fost la rândul lor supuse unei atenții sporite după ce numele lor au apărut în dosarele Epstein, documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA referitoare la infractorul sexual condamnat.

Un schimb de e-mailuri sugerează că mama lor, Sarah, și-a dus fiicele să-l viziteze pe Epstein în SUA la câteva zile după ce acesta a fost eliberat din închisoare pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.

Eugenie și Beatrice aveau 19 și, respectiv, 20 de ani la acea vreme.

Fostul duce și fosta ducesă au fost văzuți ultima oară în public alături de membri de rang înalt ai familiei regale la înmormântarea Ducesei de Kent, în septembrie anul trecut.

Domnul Brooksbank și-a sărbătorit duminică cea de-a 40-a aniversare, iar nepoata regelui a marcat ocazia postând pe Instagram Story fotografii cu soțul ei relaxându-se pe plajă, însoțite de mesajul „La mulți ani, iubirea mea, pentru cei 40 de ani!”.

Cei doi s-au căsătorit în Capela Sfântul Gheorghe, de la Castelul Windsor, în octombrie 2018, și au devenit părinți pentru prima dată pe 9 februarie 2021, când s-a născut August. Fratele său mai mic, Ernest, s-a născut pe 30 mai 2023.

Blocada din Golf amintește de „războiului petrolierelor”, din anii '80. De ce acum riscurile sunt mult mai mari

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: palatul Buckingham, copil, insarcinata, prințesa eugenie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
FOTO | Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Citește și...
Stiri Sport
Noapte magică la Milano. Bucuria titlului cu numărul 21 câștigat de Interul lui Chivu, în imagini | GALERIE FOTO

Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa „nerazzurri” au învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 35-a în Serie A.
Stiri externe
Roboți polițiști au dirijat traficul în China, în timpul vacanței de 1 Mai. GALERIE FOTO

În timpul vacanței de 1 Mai, Hangzhou, din estul provinciei Zhejiang din China, a desfășurat o echipă de polițiști roboți complet operațională în zonele-cheie, consolidând capacitățile orașului de gestionare a traficului.
Stiri Mondene
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

Shakira a deschis sâmbătă seara mega-concertul gratuit cu "La fuerte", pe emblematica plajă Copacabana din Rio de Janeiro, în faţa unei mulţimi de fani veniţi să o aclame pe vedeta popului latin.

Recomandări
Stiri Politice
Cum ar arăta Guvernul dacă trece moțiunea de marți. Noile alianțe pe care le caută partidele după vot

Partidele își pregătesc strategia după votul moțiunii pentru ambele variante. În timp ce social-democrații vor să refacă aceeași coaliție, PNL și USR resping o nouă colaborare cu ei și îi împing spre cei din AUR, cu care s-au aliat ca să dea jos Guvernul.

Stiri Politice
PSD și AUR nu se așteaptă la trădări înaintea votului moțiunii, dar numărul răzvrătiților este în creștere. „Îmi e silă”

Cu o zi înaintea moțiunii de cenzură prin care PSD și AUR vor să doboare Guvernul Bolojan, în Parlament se poartă negocieri pentru fiecare om. 

Stiri externe
Blocada din Golf amintește de „războiului petrolierelor”, din anii '80. De ce acum riscurile sunt mult mai mari

A fost o zi tensionată în Golful Persic, după ce Donald Trump a anunțat că Marina americană va ghida prin Strâmtoarea Ormuz navele blocate de săptămâni întregi în regiune. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Mai 2026

49:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Mai 2026

01:46:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Mai 2026

14:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fonduri fără fond

42:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

ACUM Rapid - CFR Cluj 0-1! GOOOOOOOOL! Zahovic a deschis scorul

Sport

Pancu, aclamat în Giulești și chemat să înjure Steaua. Cum a reacționat antrenorul lui CFR Cluj