Apa a năvălit în magazine și a inundat pasaje subterane. Localnicii au avut nevoie de ajutor din partea autorităților.

A fost potop, duminică după-amiază, în Râmnicu Vâlcea. S-a rupt cerul și în 20 de minute au căzut 35 de litri de apă pe metru pătrat.

Inclusiv șoseaua care traversează centrul orașului a fost inundată, iar apa s-a revărsat, în șuvoaie, în pasajul subteran.

Duminică la amiază, județul Vâlcea a fost sub două avertizări de cod galben nowcasting de ploi torențiale, însoțite de grindină de mici dimensiuni și rafale de vânt de până la 50 de km pe h.

Și în județul Olt au fost probleme din cauza ploii. Mai multe gospodării au fost inundate după ploaia care a durat 20 de minute, iar pompierii au fost chemați cu motopompele. Și ambulanțele au ajuns cu dificultate la locul intervențiilor.