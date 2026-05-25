Suzuki, consilier onorific al Seven & i Holdings, a murit pe 18 mai din cauza unei insuficiențe cardiace, la locuința sa din Tokyo, a anunțat compania luni.

Suzuki a fondat divizia japoneză care operează omniprezentele magazine „conbini” 7-Eleven, unde oamenii ocupați pot intra rapid pentru a cumpăra sandvișuri, onigiri (biluțe de orez), băuturi, gustări și alte produse alimentare, dar și pentru a utiliza bancomate, plăti facturi sau copia documente.

Magazinele 7-Eleven, care numără acum peste 80.000 de unități la nivel mondial, reprezintă cel mai mare lanț de magazine de proximitate din Japonia.

Afacerea a început în Japonia în 1973, în baza unui acord de franciză cu compania americană 7-Eleven. Primul magazin a fost deschis în Japonia un an mai târziu.

După ce compania americană The Southland Corp., fondatoarea 7-Eleven, a intrat în dificultăți financiare, compania japoneză a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni în anii ’90. În 2005, aceasta a transformat compania americană într-o filială deținută integral.

În urmă cu câțiva ani, retailerul canadian Alimentation Couche-Tard, care operează lanțul global Circle K, a încercat să preia Seven & i Holdings, însă a renunțat în 2024, invocând dificultăți în negocieri și „lipsa unei implicări constructive”.

Suzuki s-a născut în prefectura Nagano, în nordul Japoniei, în 1932 și a absolvit prestigioasa Universitate Chuo din Tokyo.

Înainte de a intra în afacerile cu magazine de proximitate, a lucrat la Ito-Yokado, un mare lanț japonez de retail care comercializează produse alimentare, cosmetice și articole vestimentare și care aparține, de asemenea, grupului Seven & i Holdings.

Pe lângă dezvoltarea 7-Eleven, Suzuki a coordonat și achiziția Barney’s Japan în 2015 și a extins activitatea grupului către servicii bancare.

El spunea că își dorește să ofere clienților ceea ce numea „o experiență de cumpărături orientată spre stilul de viață”. De-a lungul anilor, grupul a integrat și lanțurile de magazine universale Sogo și Seibu.

Suzuki a devenit director executiv al 7-Eleven Japan în 1978 și este considerat unul dintre oamenii care au schimbat modul în care japonezii fac cumpărături. Magazinele de proximitate au fost printre pionierii implementării noilor tehnologii în retail în Japonia.