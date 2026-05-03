Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

Sub lumina lunii pline, o lupoaică - porecla cântăreţei columbiene în vârstă de 49 de ani - formată din drone s-a conturat pe cer cu câteva minute înainte de începerea spectacolului, în aplauzele spectatorilor.

„Brazilia, te iubesc! E magic să ne gândim că suntem aici, milioane de suflete reunite, gata să cântăm, să dansăm, să ne emoţionăm şi să reamintim lumii ce contează cu adevărat”, a spus pe scenă artista.

Publicul a izbucnit în urale când, cu o întârziere de peste o oră, vedeta îmbrăcată într-un costum strălucitor în culorile Braziliei a păşit pe scena monumentală de 1.345 metri pătraţi, amenajată special pentru acest eveniment în faţa legendarului Copacabana Palace, unde este cazată.

Conform organizatorilor, erau aşteptate două milioane de persoane. Acest eveniment a fost inaugurat în 2024 de Madonna, care a atras 1,6 milioane de spectatori, înainte ca Lady Gaga să adune 2,1 milioane de admiratori anul trecut, potrivit cifrelor primăriei.

„Shakira nu are nevoie să se încadreze într-un tipar, ea face cu adevărat artă, face ce vrea din dragoste. Mă inspiră foarte mult, este o femeie latină de top”, a declarat pentru AFP Joao Pedro Yelin, stilist în vârstă de 26 de ani venit din Sao Paulo.

„Va fi cel mai bun concert din cariera ei. Îi place foarte mult Brazilia, iar dragostea pe care ne-o poartă, i-o întoarcem”, a spus entuziasmată Graciele Vaz.

Această admiratoare în vârstă de 43 de ani, care şi-a tatuat o lupoaică pe spate în onoarea artistei, a dormit pe plajă după ce a făcut drumul din micul oraş de coastă Paraty, situat la câteva ore de Rio.

Vineri seara, vedeta a oferit o avanpremieră a ceea ce va fi spectacolul său, apărând la o repetiţie publică alături de Caetano Veloso şi Maria Bethania. Fratele şi sora, în vârstă de 83, respectiv 79 de ani, sunt două legende ale muzicii braziliene.