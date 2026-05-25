Înscrierea se face în baza celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor disponibile, astfel: 25 - 29 mai colectare cereri; 2 - 8 iunie procesare cereri faza I - prima opţiune; 9 - 12 iunie procesare cereri faza a II-a - a doua opţiune; 15 - 17 iunie procesare cereri faza a III-a - a treia opţiune.

Pe 18 iunie vor fi afişate rezultatele şi locurile libere rămase, între 22 iunie şi 9 iulie fiind programată etapa a II-a de înscrieri: 22 - 26 iunie - colectare cereri; 29 iunie - 1 iulie - procesare cereri faza I - prima opţiune; 2 - 6 iulie - procesare cereri faza a II-a - a doua opţiune; 7 - 8 iulie - procesare cereri faza a III-a - a treia opţiune.

Pe 9 iulie vor fi afişate rezultatele şi locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări va avea loc în perioada 17 - 27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere, în baza solicitărilor părinţilor depuse la inspectoratele şcolare. În această etapă pot fi înscrişi copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă.

Pe 28 august vor fi afişate rezultatele şi locurile libere după etapa de ajustări.

Conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu. Înscrierea nu se face pe principiul "primul venit, primul servit", ci pe baza criteriilor generale şi specifice incluse în metodologie.