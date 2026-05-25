Într-un interviu acordat postului RTL sâmbătă seară, Magyar a declarat că salariile miniștrilor, parlamentarilor, primarilor și ale directorilor companiilor de stat vor fi reduse semnificativ în cadrul noilor planuri guvernamentale, scrie Daily News Hungary.

Potrivit premierului, pachetul său salarial va include un salariu de premier de 2,3 milioane de forinți brut, la care se adaugă salariul de bază standard al unui parlamentar, de 1,5 milioane de forinți, ceea ce duce venitul său lunar total brut la 3,8 milioane de forinți (aproximativ 10.600 de euro).

Prin comparație, cel mai recent salariu lunar brut raportat al lui Viktor Orbán era de 7,8 milioane de forinți (aproximativ 22.000 de euro).

Indemnizațiile parlamentarilor, vizate

Magyar a promis și reducerea indemnizațiilor pentru cheltuieli parlamentare, despre care a spus că le permiteau deputaților să deconteze până la 7 milioane de forinți pe lună pentru combustibil, cazare și cheltuieli legate de personal.

Conform modificărilor propuse, plafonul lunar va scădea sub 5 milioane de forinți, iar premierul a cerut parlamentarilor să nu profite integral nici de această sumă.

Premierul susține că vechiul sistem permitea ca sume importante de bani publici să ajungă indirect în structurile de partid asociate formațiunii Fidesz.

„Vor fi posibile doar salarii mai mici pentru miniștri și secretari de stat”, a declarat Magyar, subliniind că liderii politici trebuie să dea dovadă de modestie și reținere într-o perioadă economică dificilă.

Reduceri și pentru șefii companiilor de stat

Tăierile salariale nu îi vor viza doar pe miniștri și parlamentari.

Magyar a confirmat că și directorii companiilor de stat, precum și membrii consiliilor de supraveghere și consultative, vor avea salariile reduse.

El a susținut că măsurile ar putea aduce economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți (139 de milioane de euro) doar în cadrul Parlamentului.

Guvernul intenționează, de asemenea, să înăsprească regulile privind pașapoartele diplomatice și utilizarea girofarurilor albastre pe vehiculele oficiale. Potrivit lui Magyar, doar premierul și Ministerul de Interne vor mai avea dreptul de a folosi girofarurile, și doar în cazuri strict necesare.

Magyar a afirmat că reformele sunt menite nu doar să reducă cheltuielile, ci și să transmită un mesaj politic.

„Contează ce fel de exemplu oferim poporului maghiar și lumii din exterior”, a declarat acesta în timpul interviului.

Premierul a adăugat că politicienii și oficialii guvernamentali ar trebui să se considere funcționari publici aflați în serviciul cetățenilor, și nu membri ai unei elite privilegiate.