Oficialii de la Casa Albă le-au spus jurnaliștilor că semnarea unui acord nu este iminentă, dar s-au făcut progrese în discuții.

Potrivit Reuters, Teheranul a acceptat „de principiu” să renunțe la tot uraniul îmbogățit.

După ce sâmbătă a dat de înțeles că un acord cu Iranul ar fi „iminent”, Donald Trump și-a temperat ieri entuziasmul. Și a anunțat într-o postare online că le-a cerut negociatorilor americani să nu semneze nimic în grabă.

Joe Federman, The Associated Press: ”Oficiali din Golf spun că Iranul a acceptat să renunțe la stocul său de uraniu puternic îmbogățit, un element-cheie necesar pentru fabricarea unei arme nucleare. De asemenea, Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. În schimb, Statele Unite ar urma să pună capăt blocadei asupra porturilor iraniene și să ridice unele sancțiuni împotriva Iranului!.

Armistițiul ar urma să fie extins cu 60 de zile pentru a permite celor două părți să definitiveze detaliile acordului.

Șeful diplomaţiei americane a transmis, la rândul său, că au fost înregistrate progrese. Dar că un acord nuclear cu Iranul nu poate fi încheiat în doar „72 de ore”.

Marco Rubio, secretarul de stat american: ”S-au făcut unele progrese. Progrese semnificative, deși negocierile nu s-au finalizat deocamdată cu un acord”.

Presa iraniană a scris că se discută încă despre unul sau două puncte. În paralel, Teheranul a avertizat că, în lipsa unei înțelegeri, poate extinde războiul către strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă cale navigabilă crucială pentru aliații din Golf ai Statelor Unite.

Gen. Mohsen Rezaei, consilier al Liderului Suprem Iranian: ”Nu doar în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Persic, ci și în Marea Roșie și Oceanul Indian veți extinde un război din care voi înșivă veți fi primii care vor fugi. Veți fugi din calea focului intens al luptătorilor noștri”.

Pe de altă parte, oficiali din administrația Trump le-au spus jurnaliștilor că președintele nu are de gând să retragă forțele americane din regiune. Și că armata e pregătită pentru reluarea operațiunilor în orice moment.

Nici blocada navala americană nu va fi ridicată până când un acord nu va fi semnat oficial.