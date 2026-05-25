Poliția din Paris investighează peste 100 de acuzații privind rele tratamente, violențe fizice și violuri asupra unor copii cu vârste de numai trei ani, comise de supraveghetori școlari în timpul pauzelor de prânz, perioadelor de somn și activităților de după ore, au confirmat procurorii, scrie The Guardian.

„Avem investigații în desfășurare în 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și aproape 10 centre de zi”, a declarat procurorul-șef al Parisului, Laure Beccuau. Avocații au precizat că anchetele includ presupuse violuri asupra unor copii de trei și patru ani.

Grupurile de părinți au declarat că au luptat ani întregi pentru ca aceste acuzații să fie tratate cu seriozitate. Ei susțin că deficiențele din procesul de recrutare și verificare a supraveghetorilor au permis continuarea abuzurilor.

„Este un scandal uriaș”, a declarat Florian Lastelle, avocatul a trei familii din Paris care au depus plângeri la poliție în legătură cu presupusele abuzuri asupra copiilor lor. „Sistemul școlar public este o sursă de mândrie în această țară, dar, din păcate, în Franța de astăzi nu se poate spune că serviciul public garantează siguranța copiilor.”

Supraveghetorii școlari sunt adulți responsabili de copii în timpul prânzului, pauzelor, perioadelor de somn și activităților extracurriculare, petrecând uneori mai mult timp cu aceștia decât profesorii. Ei nu sunt angajați direct de școli sau de Ministerul Educației, ci sunt recrutați de primării sau autorități locale, adesea fără pregătire profesională sau diplome și, din ce în ce mai des, pe bază temporară, fiind plătiți la oră.

În Franța, grădinița este obligatorie de la vârsta de trei ani, iar supraveghetorii sunt o prezență zilnică importantă pentru copiii cu vârste între trei și 11 ani.

Acuzațiile formulate de părinți din întreaga Franță includ copii asupra cărora s-a țipat, care au fost împinși, trași de păr, privați de hrană, forțați să mănânce până au vomitat sau care au fost agresați sexual ori violați.

Avocatul Louis Cailliez, care reprezintă două familii din Paris, a depus în februarie plângeri la poliție privind presupuse violuri asupra unor copii de la grădiniță în anul 2025.

Într-un caz, o fetiță de trei ani ar fi fost violată de un supraveghetor într-o școală din vestul Parisului. Într-un alt caz, un băiat de trei ani ar fi fost violat de același supraveghetor, care fusese mutat la o altă școală după plângeri privind acte de violență fizică asupra copiilor.