Horoscop 1 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani frumoși

30-09-2025 | 21:24
Horoscop 1 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva care să ne reprezinte.

Horoscop 1 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să vă găsiți ceva nou de lucru, dar e bine să faceți alegerea potrivită, să nu vă complicați cu ceva ce va merge greu și vă va stoarce de energie. O să vă contacteze cineva în speranța că veți pune umărul la un proiect care o să vă pună într-o lumină favorabilă.

Horoscop 1 octombrie 2025 – SCORPION

Vă puteți asocia cu niște oameni de treabă și o să vă asigurați că fiecare își face treaba cum trebuie, ca să nu atârne toată greutatea pe umerii voștri. Poate vă treziți cu niște bilete de avion și zburați undeva prin lume, măcar în weekend, dacă se ivește ocazia.

Horoscop 1 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O invitație la un eveniment monden vă poate ajuta să vă consolidați relațiile și să vă extindeți aria de influență. Se poate să primiți niște bani cu care să acoperiți datorii și să scăpați de unele plăți, facturi sau rate.

Horoscop 1 octombrie 2025 – CAPRICORN

E o oarecare agitație la serviciu, dar puteți profita de ocazie ca să le faceți un apropo șefilor, în treacăt, să vă mai ofere gadgeturi sau un supliment salarial. E posibil să primiți o recompensă și să dați restart muncii voastre, că aveți un pariu cu voi înșivă și vreți să-l câștigați.

Horoscop 1 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă luați un angajament față de cei care vă conduc și să urmați un program riguros ca să vă achitați de toate obligațiile. Poate cochetati cu ideea de a pleca în străinătate – la muncă, la studii sau chiar într-o vacanță.

Horoscop 1 octombrie 2025 – PEȘTI

O apariție-surpriză – poate vă scoate cineva la masă în oraș; or fi chestiuni importante de discutat și la final veți lua niște decizii. Se poate să faceți un împrumut bancar ca să reparați ceva prin casă și să vă ocupați și de sănătate.

Horoscop 1 octombrie 2025 – BERBEC

Apar inițiative noi care vă oferă șansa de a vă pune în valoare, căci vreți să vă reinventați. Poate faceți niște investiții care, pe termen lung, vă vor spori veniturile. E posibil să-i fi convins pe șefi să vă încredințeze o lucrare din care o să câștigați bani frumoși.

Horoscop 1 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să lucrați pe mai multe fronturi și, implicit, să câștigați mai mulți bani. Poate fi o perioadă mai încărcată, după care lucrurile se vor liniști. Pot apărea mici neplăceri legate de sănătate, iar o vizită la medic ar fi binevenită.

Horoscop 1 octombrie 2025 – GEMENI

E posibil să întâlniți pe cineva cu care să rezonați sufletește și să cultivați această relație, ca să vedeți pe parcurs dacă poate fi ceva serios. O reușită! Poate primiți un accept după o perioadă de așteptare și refuzuri – poate fi vorba de un proiect important.

Horoscop 1 octombrie 2025 – RAC

Poate vă faceți curaj să vă prezentați la un interviu pentru un job sau o funcție, iar succesul nu va întârzia să apară. Îndrăzniți! E momentul să vă îngrijiți mai mult de voi, să lăsați munca în exces și să ieșiți la o plimbare, la un film sau un spectacol.

Horoscop 1 octombrie 2025 – LEU

E posibil să vină niște bani de la serviciu și să puteți pune ceva deoparte pentru o ieșire de weekend cu prietenii. Sunt promisiuni de mai bine pe plan sentimental și poate ar trebui să faceți și voi un pas, lăsând orgoliile deoparte.

Horoscop 1 octombrie 2025 – FECIOARĂ

E cineva apropiat care se oferă să vă dea o mână de ajutor, să vă însoțească undeva sau să se ducă în locul vostru – un gest de apreciat. Se poate să vă ocupați de o activitate relaxantă, care să vă destindă și să vă ajute să vă reîncărcați bateriile.

