Horoscop 26 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu

Horoscop 26 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi liniștită. O să avem timp și pentru sufletul nostru, să ne bucurăm de ce avem, că suntem sănătoși, și câte și mai câte.

Vibrația zilei este 8 și e bine să fim recunoscători pentru ceea ce suntem.

Horoscop 26 septembrie 2025 – BALANȚĂ

E o perioadă încărcată și-aveți și treburi de serviciu, și afaceri particulare, lucrați, practic, pe mai multe fronturi și chiar o faceți cu succes. Poate-ați făcut rezervare pe undeva prin țară sau prin lume, să dați o raită ca să vă clătiți privirea, să vedeți locuri noi.

Horoscop 26 septembrie 2025 – SCORPION

Inițiativele vă reușesc, poate începeți un nou proiect și puneți la bătaie toate resursele ca să atingeți succesul de care-aveți nevoie. Se poate să vă asociați cu cineva și să lucrați la ceva de anvergură, care să vă aducă și bani, și prestigiu.

Horoscop 26 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Apar noutăți care să vă țină în priză și să vă ofere șansa să scoateți tot arsenalul la bătaie ca să atingeți un alt nivel în plan profesional. Apar niște bani despre care, fie nu știați nimic, fie erau cei blocați de o bună bucată de vreme și abia acum vi-i puteți recupera.

Horoscop 26 septembrie 2025 – CAPRICORN

O reușită! Vi se recunosc niște merite și luați un premiu, sunteți admiși la o școală, vă bucurați de aprecieri din partea unor oameni care știu cât efort depuneți. E posibil să vă decideți, din scurt, să vă uniți destinele, pentru că relația, deși ajunsese la maturitate, nu avusese acel declic până acum.

Horoscop 26 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E o destinație la care ați fi vrut demult să ajungeți și abia acum aveți cu cine, dispuneți și de o rezervă de bani și o să vă împliniți un vis. Poate ieșiți la cafea cu cineva care vrea să facă parte din viața voastră și o să fiți atenți la ce simțiți și vedeți încotro se îndreaptă lucrurile.

Horoscop 26 septembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să definitivați un contract și-o să aveți de lucru, nu glumă, dar după ce duceți la bun sfârșit ce lucrați acum poate organizați o ieșire la munte, într-un alt oraș, de mâine-ncolo și o să fie revigorant.

Horoscop 26 septembrie 2025 – BERBEC

Vi se face o ofertă de colaborare și o să vă prindă bine să mai încasați niște bani în plus, dar asta în funcție de programul pe care-l aveți. E cineva care a tot insistat să vă vedeți, dar aveți motivele voastre să amânați întâlnirea. Aveți nevoie de un răgaz.

Horoscop 26 septembrie 2025 – TAUR

E posibil să vă specializați într-un domeniu și să puneți în practică mai tot ce-ați învățat, poate lucrați în paralel cu școala. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu și să faceți pasul cel mare spre căsătorie, că vă doriți copii.

Horoscop 26 septembrie 2025 – GEMENI

Se rezolvă o problemă financiară și o să vă puteți mișca, poate plecați de mâine-ncolo pe undeva sau chiar de azi, după serviciu. Poate revine cineva după o lungă așteptare și o să vă puteți reface și voi relația de cuplu, poate chiar o căsnicie.

Horoscop 26 septembrie 2025 – RAC

Banii pe care o să-i primiți o să-i dați, probabil, pe lucruri pentru casă; ai voștri v-ar fi rugat să luați diverse obiecte utile și o să vă conformați. E un proiect de anvergură la orizont și o să faceți rost de bani, o să vă bucurați de un statut privilegiat.

Horoscop 26 septembrie 2025 – LEU

Sunteți în atenția cuiva care visează la o relație de cuplu și, dacă vă simțiți și voi atrași, o să ieșiți la o cafea, la o vorbă, să tatonați atmosfera. Se poate să recuperați acei bani pe care-i așteptați de multă vreme și să le oferiți alor voștri un weekend special.

Horoscop 26 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vin bani din mai multe direcții și o să aveți pentru cheltuielile acestei perioade, că aveți o sumedenie de lucruri de plătit. Întrevedere cu cineva care vă invită la cafea și poate se naște o relație care promite.

