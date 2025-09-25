Horoscop 26 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu

Horoscop cu Neti Sandu
25-09-2025 | 21:45
neti sandu
PRO TV

Horoscop 26 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi liniștită. O să avem timp și pentru sufletul nostru, să ne bucurăm de ce avem, că suntem sănătoși, și câte și mai câte.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și e bine să fim recunoscători pentru ceea ce suntem.

Horoscop 26 septembrie 2025 – BALANȚĂ

E o perioadă încărcată și-aveți și treburi de serviciu, și afaceri particulare, lucrați, practic, pe mai multe fronturi și chiar o faceți cu succes. Poate-ați făcut rezervare pe undeva prin țară sau prin lume, să dați o raită ca să vă clătiți privirea, să vedeți locuri noi.

Horoscop 26 septembrie 2025 – SCORPION

Inițiativele vă reușesc, poate începeți un nou proiect și puneți la bătaie toate resursele ca să atingeți succesul de care-aveți nevoie. Se poate să vă asociați cu cineva și să lucrați la ceva de anvergură, care să vă aducă și bani, și prestigiu.

Horoscop 26 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Apar noutăți care să vă țină în priză și să vă ofere șansa să scoateți tot arsenalul la bătaie ca să atingeți un alt nivel în plan profesional. Apar niște bani despre care, fie nu știați nimic, fie erau cei blocați de o bună bucată de vreme și abia acum vi-i puteți recupera.

Citește și
neti sandu
Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar

Horoscop 26 septembrie 2025 – CAPRICORN

O reușită! Vi se recunosc niște merite și luați un premiu, sunteți admiși la o școală, vă bucurați de aprecieri din partea unor oameni care știu cât efort depuneți. E posibil să vă decideți, din scurt, să vă uniți destinele, pentru că relația, deși ajunsese la maturitate, nu avusese acel declic până acum.

Horoscop 26 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E o destinație la care ați fi vrut demult să ajungeți și abia acum aveți cu cine, dispuneți și de o rezervă de bani și o să vă împliniți un vis. Poate ieșiți la cafea cu cineva care vrea să facă parte din viața voastră și o să fiți atenți la ce simțiți și vedeți încotro se îndreaptă lucrurile.

Horoscop 26 septembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să definitivați un contract și-o să aveți de lucru, nu glumă, dar după ce duceți la bun sfârșit ce lucrați acum poate organizați o ieșire la munte, într-un alt oraș, de mâine-ncolo și o să fie revigorant.

Horoscop 26 septembrie 2025 – BERBEC

Vi se face o ofertă de colaborare și o să vă prindă bine să mai încasați niște bani în plus, dar asta în funcție de programul pe care-l aveți. E cineva care a tot insistat să vă vedeți, dar aveți motivele voastre să amânați întâlnirea. Aveți nevoie de un răgaz.

Horoscop 26 septembrie 2025 – TAUR

E posibil să vă specializați într-un domeniu și să puneți în practică mai tot ce-ați învățat, poate lucrați în paralel cu școala. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu și să faceți pasul cel mare spre căsătorie, că vă doriți copii.

Horoscop 26 septembrie 2025 – GEMENI

Se rezolvă o problemă financiară și o să vă puteți mișca, poate plecați de mâine-ncolo pe undeva sau chiar de azi, după serviciu. Poate revine cineva după o lungă așteptare și o să vă puteți reface și voi relația de cuplu, poate chiar o căsnicie.

Horoscop 26 septembrie 2025 – RAC

Banii pe care o să-i primiți o să-i dați, probabil, pe lucruri pentru casă; ai voștri v-ar fi rugat să luați diverse obiecte utile și o să vă conformați. E un proiect de anvergură la orizont și o să faceți rost de bani, o să vă bucurați de un statut privilegiat.

Horoscop 26 septembrie 2025 – LEU

Sunteți în atenția cuiva care visează la o relație de cuplu și, dacă vă simțiți și voi atrași, o să ieșiți la o cafea, la o vorbă, să tatonați atmosfera. Se poate să recuperați acei bani pe care-i așteptați de multă vreme și să le oferiți alor voștri un weekend special.

Horoscop 26 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vin bani din mai multe direcții și o să aveți pentru cheltuielile acestei perioade, că aveți o sumedenie de lucruri de plătit. Întrevedere cu cineva care vă invită la cafea și poate se naște o relație care promite.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii, astre,

Dată publicare: 25-09-2025 21:44

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar

Horoscop 25 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem mai mult spor în formulă de echipă și dăm greutățile jos de pe umeri. Ne mai și relaxăm.  

Horoscop 24 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani din surse colaterale pentru o zodie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani din surse colaterale pentru o zodie

Horoscop 24 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi acidulată. Apar preocupări la tot pasul, dar și noi o să avem soluțiile la purtător.  

Horoscop 23 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată

Horoscop 23 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Visăm frumos azi.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28