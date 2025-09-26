Horoscop 27 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială

26-09-2025 | 21:14
Horoscop 27 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo.  

Vibrația zilei este 9 și să lăsăm și noi imaginația să zburde ca să ne întremăm sufletește.

Horoscop 27 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă lăsați antrenați de prieteni și s-o porniți într-o escapadă turistică, într-o zonă de agrement, poate și pentru că aveți ceva de sărbătorit. O să intrați la cheltuială și pentru că aveți un sărbătorit, și pentru că vreți să treceți în revistă târgurile de sezon și să vă luați diverse lucruri.

Horoscop 27 septembrie 2025 – SCORPION

O să vă deplasați cu ușurință spre zone, chiar și îndepărtate ale țării, ca să revedeți niște persoane dragi, să le urați „casă de piatră” unor proaspăt căsătoriți, să fiți împreună. E posibil să vi se facă un mare cadou și să vi se plătească o excursie, posibil și în străinătate – surpriză!

Horoscop 27 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Lumea vă curtează și n-o să rămâneți nici voi nepăsători și poate ieșiți pe-afară câteva ore, să mai schimbați o vorbă, să vă deconectați. O vizită neașteptată și poate o porniți la drum spre o destinație turistică, iar acolo o să vă întâlniți și cu alți prieteni, să trageți un chef.

Horoscop 27 septembrie 2025 – CAPRICORN

E cineva care vrea să vă cunoască și o să ieșiți la o cafea, la un spectacol, să vedeți ce se-ntâmplă, dacă descoperiți puncte comune și o să știți la ce să vă așteptați. Poate vă dați întâlnire cu un coechipier de afaceri să discutați, la modul general, despre o posibilă colaborare și să gândiți ce și cum.

Horoscop 27 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Există o mai bună comunicare cu familia și o să vă strângeți cu toții la brunch, să povestiți de-ale voastre și să puneți umărul la evenimentele festive care vor urma. O să bateți drumul până la niște prieteni care vă așteaptă la un party și o să fie distracție.

Horoscop 27 septembrie 2025 – PEȘTI

Or să vă convingă rudele, prietenii, să vă petreceți mare parte din zi împreună, poate în altă localitate, să vă deconectați, să vă încărcați bateriile. O să întâlniți pe cineva care vi s-ar potrivi și o să rămână la alegerea voastră dacă dați curs relației sau vă vedeți de drumul vostru.

Horoscop 27 septembrie 2025 – BERBEC

O să puneți umărul la un eveniment care adună lume multă și o să vă implicați în tot ce înseamnă pregătiri, c-o fi cineva apropiat, de care sunteți legați sufletește. O să cheltuiți niște bani ca să-i scoateți pe ai voștri la masă, în oraș, sau la un spectacol, la concert, ori pe la vreun târg.

Horoscop 27 septembrie 2025 – TAUR

Se poate să întâlniți lume nouă pe la evenimente și o să vă-ntrețineți frumos, iar de-aici or să iasă și niște colaborări, că aveți multe de spus în plan profesional. Poate preparați ceva delicios pentru întreg familionul care a lipsit de la mesele festive în ultima vreme și o să fie o bucurie.

Horoscop 27 septembrie 2025 – GEMENI

O ieșire în lume v-ar detensiona și ați cunoaște și alți oameni cu care vă puteți plimba în timpul liber, să desfășurați activități recreative, să practicați un sport. O să aveți cu cine și unde să plecați într-o excursie și să vă deconectați, să vă mai faceți și alți prieteni.

Horoscop 27 septembrie 2025 – RAC

Poate-i invitați pe la voi pe frați, pe surori, mai vin și niște prieteni și poate e un motiv special, o aniversare sau o revenire a cuiva care a lipsit o vreme. Vă invită cineva la un botez, un mini-party și o să le faceți o bucurie copiilor.

Horoscop 27 septembrie 2025 – LEU

E rost de plecat pe undeva, c-o fi o petrecere prin țară, și o să treceți în revistă prieteni, rude, pot fi și obiective turistice de interes pe-acolo. Sunt niște oameni care au nevoie de o mână de ajutor de la voi și o să puteți face câte ceva pentru ei.

Horoscop 27 septembrie 2025 – FECIOARĂ

O întâlnire care poate lăsa niște ecouri plăcute în inima voastră și o să vă gândiți dacă dați curs unei relații sau poate sunteți, deja, într-una. Se poate să vă ocupați și de treburi casnice și să ieșiți și pe la mondenități, să vedeți ce mai e nou pe scena socială.

