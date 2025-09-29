Horoscop 30 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un bonus financiar

Horoscop 30 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele.  

Vibrația zilei este 3 și o să dăm dovadă de ingeniozitate în tot ce întreprindem.

Horoscop 30 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O problemă importantă de rezolvat, poate are legătură cu familia sau cu o investiție pe care vreți s-o faceți, și e bine să vă puneți de acord cu familia. Poate vă luați o casă, ori o altă mașină – în funcție de bani și, dacă nu vă ajung, poate recurgeți la un împrumut.

Horoscop 30 septembrie 2025 – SCORPION

O să vă străduiți să fiți ceva mai economi în perioada asta, c-aveți cheltuieli mari, dar nu vreți să depășiți bugetul ca să nu trebuiască să luați bani cu împrumut. Poate le acordați un timp suplimentar copiilor, ca să-i duceți la cursuri speciale, să practice un sport sau să cânte la un instrument.

Horoscop 30 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să vă lansați într-o nouă aventură profesională, care vă promite succes, cu condiția să fiți terminat restul treburilor. Poate luați o sumă de bani despre care nu știați și o să aveți pentru ieșirile cu prietenii, mai ales la sfârșit de săptămână.

Horoscop 30 septembrie 2025 – CAPRICORN

E cineva care vă scoate la plimbare și poate aveți un eveniment festiv la care o să mergeți în curând, punând la punct niște detalii. Vi se face o ofertă de colaborare, dar trebuie văzut dacă timpul vă permite, că sunteți prinși cu multe alte treburi.

Horoscop 30 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate legalizați un act după multe încercări, că vă lipseau niște dovezi sau adeverințe, și o să meargă totul ca uns. E posibil să vi se ofere un surplus financiar, o recompensă după multă muncă, și o să lucrați cu alt aplomb.

Horoscop 30 septembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să vi se ceară ceva în plus la serviciu și să rămâneți, eventual, și după program, poate-or fi urgențe, și n-o să spuneți „nu”. O să vă ia prin surprindere vizita cuiva care poate fi începutul unei relații care vă poate completa frumos.

Horoscop 30 septembrie 2025 – BERBEC

O să vă descurcați frumos în cazul unor negocieri și o să reglați situația astfel încât să nu acceptați condițiile cu care nu sunteți de acord și, totuși, o să mai lăsați și de la voi. Se poate să descoperiți o pasiune, ceva care să vă elibereze de stres și neplăceri, și o să vă meargă mai bine în relația de cuplu.

Horoscop 30 septembrie 2025 – TAUR

Vă curtează niște oameni de afaceri să puneți umărul la un proiect care v-ar aduce bani și un plus de notorietate – rămâne de văzut dacă e pe gustul vostru. Relația de cuplu are suișuri și coborâșuri – poate vă faceți timp liber comun și ieșiți pe-afară.

Horoscop 30 septembrie 2025 – GEMENI

Vă puteți alege cu mai mulți bani, din surse diferite, poate pentru că ați făcut pași corecți și n-ați renunțat la drepturile voastre. Se pot schimba multe în bine și să faceți un salt calitativ, să străluciți în carieră și să fiți numărul unu.

Horoscop 30 septembrie 2025 – RAC

Se poate să vi se aprobe un credit și să vă luați o casă, mai ales dacă vreți să vă căsătoriți, sau poate s-a mărit familia cu un membru sau doi și o să luați o casă mai mare. O să vă scoată cineva la cafea, că are niște nedumeriri în privința relației – vreți să o continuați sau nu.

Horoscop 30 septembrie 2025 – LEU

Or să apară unele compensații, că ați muncit în plus, ați avut succes și v-au fost apreciate eforturile. Poate faceți o rezervare să plecați pe undeva în weekend și o să dați refresh stării de spirit.

Horoscop 30 septembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă abordeze un angajator care vă apreciază pentru felul în care munciți și o să vă gândiți la ofertă – nu vă grăbiți, că poate mai apar și altele pe parcurs. E cineva care vă face ochi dulci și, dacă n-aveți pe nimeni, o să vă gândiți de două ori înainte să răspundeți, că persoana poate fi schimbătoare.

