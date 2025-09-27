Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea

Horoscop 28 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să plecați într-o excursie, o fi și zi de naștere, sau poate vă duceți la o nuntă, la un botez, în altă localitate și o să vă placă drumul, distracția de la distanță. Se poate să primiți o invitație la un concert, ori la o piesă de teatru – ceva care să vă dea un refresh emoțional.

Horoscop 28 septembrie 2025 – SCORPION

O să fie o cheltuială, că vreți să ieșiți cu ai voștri pe undeva și o să dați deoparte stresul zilnic, să luați aer proaspăt, să mai vedeți și altă lume. Se poate să primiți vizita cuiva care se străduie de ceva vreme să-și facă drum până la voi, dar a tot fost ocupată persoana și nu s-a putut – acum se poate.

Horoscop 28 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Prietenii vă cheamă peste tot pe unde se duc și o să dați și voi curs invitațiilor, ca să ajungeți pe la târguri, expoziții, în stațiuni turistice, la relaxare. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e interesat de voi pentru o relație de cuplu și, dacă n-aveți pe nimeni, poate-i acordați atenție.

Horoscop 28 septembrie 2025 – CAPRICORN

Poate a sosit momentul să vă gândiți serios la căsătorie și o să ieșiți la un tête-à-tête ca să vă anunțați intențiile și să le împărtășiți, apoi, și celorlalți vestea. Poate vă face un apropo un angajator, să intrați în echipa lui, ca să lucrați ceva care v-ar suplimenta veniturile. Vedeți cum stați cu timpul.

Horoscop 28 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Un nou proiect la orizont și trebuie insistat ca să găsiți finanțare, iar când vă duceți pe la mondenități, dați și voi sfoară-n țară, să apară sponsorii. E posibil să vă duceți la o ceremonie și o să revedeți prieteni mai vechi, mai noi și mai strângeți relațiile.

Horoscop 28 septembrie 2025 – PEȘTI

Poate ați rămas datori unor prieteni cu o ieșire la o terasă, ori în parc, și o să vă deconectați, după o săptămână încărcată, care v-o fi epuizat. O să aveți parte de o companie agreabilă și o să ajungeți pe la cine știe ce evenimente festive care or să vă remonteze.

Horoscop 28 septembrie 2025 – BERBEC

O să le faceți pe plac unor prieteni care vor să plecați împreună într-un du-te-vino la malul mării, sau la munte, undeva, ca să vă întoarceți cu o stare de spirit mult mai bună. Se poate să onorați invitația la o ceremonie, poate fi o gală, și e posibil să vă alegeți și voi cu o distincție, un premiu.

Horoscop 28 septembrie 2025 – TAUR

Se poate să-i chemați pe la voi, pe prieteni, și să vă petreceți seara împreună: stați la șuetă, degustați și ceva preparate făcute de voi, spre deliciul musafirilor. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care pare să vi se potrivească, ca fel de a fi, și dacă n-aveți partener, ieșiți la o cafea, la plimbare.

Horoscop 28 septembrie 2025 – GEMENI

Poate are loc o petrecere în familie, dar e posibil să ajungeți și la restaurant, dacă vreți să mai vedeți și alți oameni, că de casă v-ați cam săturat. Poate dați o fugă prin împrejurimi, să ziceți cuiva „La mulți ani!” și să vă bucurați de revederea unor rude sau prieteni.

Horoscop 28 septembrie 2025 – RAC

Se poate să vă implicați într-o competiție, să puneți la bătaie toate resursele interioare și să câștigați și premiul cel mare – șanse sunt, să știți. Poate se autoinvită cineva pe la voi, sau vine chiar neanunțată persoana, și o să vă surprindă plăcut.

Horoscop 28 septembrie 2025 – LEU

O să dispuneți de niște bani și o să le faceți o surpriză alor voștri, în special copiilor, și o să-i duceți într-un parc de agrement, într-o rezervație naturală, poate, pe undeva. Se poate să organizați un prânz cu familia lărgită, ca să puneți la cale nunți, botezuri, aniversări și să fixați fiecare cu ce contribuie.

Horoscop 28 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vă dați osteneala să încercați un sport de echipă, o preocupare deconectantă, ca să descărcați tensiunile, fiindcă vreți să fiți în formă maximă de mâine-ncolo. O să vă caute prietenii cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme și o să fie balsam sufletesc.

