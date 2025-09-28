Horoscop 29 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodiile care fac pași către o relație amoroasă

Horoscop 29 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. Or să tot apară neprevăzute, dar o să avem prezența de spirit ca să rezolvăm toate urgențele.

Vibrația zilei este 11 și o să dăm dovadă de înțelepciune, chiar dacă acționăm sub presiune.

Horoscop 29 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O să interacționați cu niște oameni ca să rezolvați atât probleme din sfera profesională, cât și legate de cea personală. Și o să primiți ajutor, o să vă descurcați frumos. Se poate repara o căsnicie, o relație sentimentală și să puneți capăt suferinței din dragoste, c-o să se umple golul sufletesc.

Horoscop 29 septembrie 2025 – SCORPION

Poate va trebui să fiți mai interesant(ă) ca să vă puteți pune în aplicare un plan sau un proiect, că e o conjunctură favorabilă și de profitat. S-ar putea să apară un disconfort și să trebuiască să mergeți la medic. Altminteri se poate acutiza.

Horoscop 29 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să puteți obține ce aveți nevoie de la șefi, dacă vă așteptați la masa tratativelor, și o să dați randament foarte bun dacă simțiți că sunteți apreciați. Se poate să aveți ceva de lucru în particular și o să vă completați bugetul, dar și să aveți plimbări la sfârșit de săptămână.

Horoscop 29 septembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă bucurați de o mai bună colaborare cu coechipieri de afaceri și cu șefii și poate o să câștigați o funcție, cât de curând. Parcă tot mai sunt bani de recuperat și o să faceți tot ce vă stă în putință să vi-i însușiți, c-aveți nevoie pentru casă și familie.

Horoscop 29 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate organizați o ieșire în țară sau chiar în afară și o să vă găsiți un anturaj pe gustul vostru, cu care o să vă distrați de minune. Se conturează un proiect care să vă solicite la maximum, dar care să vă asigure și banii de care aveți nevoie.

Horoscop 29 septembrie 2025 – PEȘTI

E cineva care vrea să revină în viața voastră și o să deveniți o echipă, de data aceasta, că prima dată nu v-a reușit. O să conteze, în sfârșit, și munca voastră și o să intrați pe o listă de promovare, ca să știți pe ce munciți.

Horoscop 29 septembrie 2025 – BERBEC

O să fiți cooptați într-un proiect care să vă țină ceva vreme ocupați până peste cap, după care o să se mai relaxeze atmosfera și o să vă fie mai ușor. O să vă vedeți și cu banii în cont, în sfârșit, și o să rezolvați prioritățile și o să vă mai permiteți și alte lucruri.

Horoscop 29 septembrie 2025 – TAUR

Se fac presiuni să terminați niște probleme de serviciu și să faceți loc altui capitol de viață profesională, c-o să fie, poate, o schimbare de macaz. Se așteaptă ceva mai mult de la voi în comunicarea cu partenerul de cuplu, să fiți o echipă și să vă completați frumos. Dar trebuie vorbit.

Horoscop 29 septembrie 2025 – GEMENI

Faceți monetarul ca să știți cât vă rămâne, ca să vă puteți mișca, să plecați în weekend pe undeva și să mai ieșiți seara la mondenități, în cursul săptămânii. Se anunță rezultate de top la școală, la preocupările intelectuale, poate vă duceți și la un interviu să vă angajați undeva, în paralel cu școala.

Horoscop 29 septembrie 2025 – RAC

V-ați putea cere drepturile și să faceți toate demersurile posibile până le primiți. E cineva care face pași timizi spre voi și, dacă nu sunteți angajați într-o relație, o să răspundeți gesturilor acestei persoane.

Horoscop 29 septembrie 2025 – LEU

Se poate să primiți mai mult ajutor din partea coechipierului de viață și o să vă mai ocupați și de voi: vă duceți la o sală de fitness, la masaj, ca să vă destindeți. Or să vă parvină niște bani și o să-i gestionați cu cap, să ajungă și pentru lucruri obligatorii, și pentru răsfățuri.

Horoscop 29 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Se adună, parcă, mai mulți bani, poate vin din colaborări, și o să vă gândiți și voi, poate faceți o schimbare de look. Se poate să descoperiți un tratament vindecător și să vă recăpătați tonusul, să dați randament bun la slujbă.

