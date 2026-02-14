Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență!

Alexis Stan, un copil de 10 ani, a ridicat publicul în picioare cu un moment impresionant de drift. Cel mai tânăr pilot licențiat din Europa le-a arătat juraților ce înseamnă controlul și siguranța, așa cum rar se întâlnesc chiar și la profesioniști. Alexis a transformat scena talentului într-un adevărat circuit de curse, oferind un moment de adrenalină pură care a lăsat juriul și publicul fără cuvinte.

„Ești foarte concentrat, asta denotă faptul că pentru tine pasiunea asta este tot ceea ce trăiești tu. Pentru tine nu există altceva! Ești campion național, îți doresc să devii campion Mondial. La noi aici, clar, a fost un succes! În țară sunt milioane de oameni care te-au văzut, ăsta este momentul care devine viral instant! Ești foarte bun!”, i-a spus Mihai Bobonete. La rândul ei, Andra a mărturisit că: „Eu nu am mai văzut așa ceva, este pentru prima oară când văd un copil atât de priceput la așa ceva... periculos pentru mine. Te felicit și îi felicit pe părinții tăi pentru susținerea pasiunii tale.”

Impresionat de ceea ce a reușit să facă un copil de doar 10 ani, Andi Moisescu s-a asigurat că acesta ajunge în semifinale: „În spatele oricărui campion nu stau doar niște părinți, stau niște bunici, întotdeauna a fost așa! Ei sunt campionii nevăzuți. E fascinant că el la patru ani s-a apucat serios de povestea asta și a ajuns atât de departe. Ceea ce mă impresionează la el este controlul pe care reușește să-l aibă atunci când se află la volanul unei mașini. Și cu gândul la bunicul tău și la toți cei care-s pasionați de drift și care probabil s-au încărcat cu frustrare pentru că pasiunea lor n-a putut să ajungă atât de departe cum și-au dorit ei și cum și-au imaginat ei. Și mai ales pentru capacitatea ta de a conduce un astfel de bolid, pentru toate astea, Alexis, dar mai ales pentru talentul tău și pentru că vreau să mă asigur că vei ajunge în semifinale, astăzi din partea mea...”, a spus juratul înainte de a apăsa butonul auriu.

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:28 – 24:02, la nivelul publicului Național 4+, aproape 4 milioane de români au dat check-in, aseară, la Românii au talent, iar, în medie, aproape 1,9 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu peste un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 22:08, peste 2,4 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 10,5 puncte de rating și 35,2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4,3 puncte de audiență și 14,3% share.

Maximilian Bijak, Ioan Petruțescu, Rebeca Tomescu, Fei Liming, România Parkour, Grupul Glamour, Adriana Babin, Baba Jackson, Antonia Voroneanu, Valentin Panait și Ziopotter, sunt ceilalți concurenți care au impresionat juriul și au primit 4 DA.

Vinerea viitoare, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, alți concurenți vor păși pe cea mai mare scenă: Românii au talent!