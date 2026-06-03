Regele Charles și regina Camilla au găzduit marți seară o recepție la Palatul St James din Londra pentru a marca aniversarea a 125 de ani a Cancer Research UK. La eveniment au participat, pe lângă ducele și ducesa de Gloucester, și prințesa de Wales, care și-a surprins admiratorii prin decizia de a lua parte la celebrare. Prezența sa a fost anunțată de Palatul Kensington cu doar câteva ore înainte de eveniment, potrivit Mirror.

A fost o seară cu o semnificație aparte atât pentru Kate, cât și pentru regele Charles, deoarece amândoi au fost afectați direct de cancer și au beneficiat de progresele înregistrate în domeniul cercetării și tratamentului acestei boli.

O seară cu o puternică încărcătură emoțională

Cancerul prințesei Kate a fost descoperit în timpul unei intervenții chirurgicale abdominale, în 2024. În martie 2024, ea a anunțat că urmează un tratament de chimioterapie, finalizat în septembrie. Mama celor trei copii – prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, pe care îi are împreună cu prințul William – a anunțat la începutul anului 2025 că boala se află în remisie.

Între timp, socrul său, regele Charles, continuă tratamentul pentru o formă de cancer care nu a fost făcută publică, după ce a fost diagnosticat la doar câteva săptămâni distanță de prințesa de Wales, în 2024.

În decembrie 2025, monarhul a dezvăluit, într-un material realizat pentru campania Stand Up To Cancer, că boala este în regres. El a descris acest progres drept „o binecuvântare personală și o dovadă a remarcabilelor progrese realizate în îngrijirea pacienților oncologici”.

În cadrul recepției, regele, patron al Cancer Research UK, s-a întâlnit cu cercetători, medici, voluntari și parteneri implicați în activitatea organizației pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului. De asemenea, a discutat cu susținători cunoscuți ai fundației, printre care și Davina McCall.

Kate Middleton a impresionat prin eleganță

Prințesa de Wales a fost numai un zâmbet la sosirea în Sala Tronului de la Palatul St James. Ea a purtat o rochie roșie cu imprimeu de inimioare, semnată de casa de modă Rodarte. Ținuta a fost completată de un cordon în talie și de revere albe, care au adăugat un plus de eleganță apariției sale.