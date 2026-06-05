Bărbatul s-a prezentat la secretariatul şcolii din Aleşd, în jurul prânzului, la începutul acestei săptămâni şi a spus că a venit după un băieţel de clasa întâi. A susţinut că ar fi fost trimis chiar de tatăl copilului.

Învăţătoarea a realizat imediat că ceva nu este în ordine, pentru că elevul fusese deja luat de părinţi, deci ar fi fost imposibil ca străinul să primească o astfel de sarcină. Femeia a anunţat imediat familia, dar şi autorităţile.

Individul a fost identificat rapid şi audiat. Procurorii au stabilit că suspectul este anchetat în cinci dosare penale. De altfel, chiar înainte de tentativa de răpire, suspectul a provocat un scandal. Iar printre poliţiştii care au ajuns la faţa locului era şi tatăl băiatului de 7 ani.

Bărbatul este arestat pentru tentativă de lipsire de libertate şi va fi expertizat psihiatric.