Comisia a propus un plan masiv ca Europa să-și producă singură cipuri de ultimă generație și să-și dezvolte propria inteligență artificială.
Cât de realizabil este acest plan, puteți afla din clipul video de mai sus.
Uniunea Europeană ar vrea să nu mai depindă deloc de tehnologiile din America și Asia.
Comisia a propus un plan masiv ca Europa să-și producă singură cipuri de ultimă generație și să-și dezvolte propria inteligență artificială.
Cât de realizabil este acest plan, puteți afla din clipul video de mai sus.
Astăzi ne jucăm The Shadow Beneath, un joc făcut de Silviu Ilie. Este urcat pe Steam, dar încă nu este pregătit pentru lansare.
Tehnologia de ultimă oră folosește sunetele ca să afle din timp când se strică ceva prin fabrici.
Nvidia a anunţat lansarea primului său procesor destinat calculatoarelor personale, extinzându-şi activitatea dincolo de piaţa cipurilor pentru IA şi intrând într-un sector dominat de ani de zile de Intel, AMD, Qualcomm şi Apple, transmite CNBC.
România este din nou în alertă după ce o dronă maritimă a explodat, vineri dimineață, în Portul Constanța. Grav este că în apropierea portului s-ar mai afla trei drone despre care se presupune că ar putea avea explozibili.
Preşedintele Nicuşor Dan a susținut vineri, declaraţii de presă înaintea participării la Summitul UE - Balcanii de Vest. El a explicat că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța.
O filmare a surprins momentul exploziei dronei maritimă în Portul Constanța. Zona a fost evacuată și izolată de autorități.