Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să obțină o majoritate parlamentară care să voteze guvernul său, adică cel puțin 233 de voturi.

PSD e deschis pentru negocieri, PNL respinge orice guvernare alături de social-democrați, iar AUR critică dur decizia de la Palatul Cotroceni.

„România are nevoie de Guvern cât mai rapid”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi seară că PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea formării unui nou Guvern.

În același timp, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare”, este anunțul președintelui PSD.

Luni ar urma să aibă loc o ședință la sediul partidului, după numirea noului premier, au transmis surse politice pentru Știrile ProTV.

PNL refuză orice alianță cu PSD

PNL a anunțat că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect şi nu va susţine un program de guvernare care abandonează reformele.

„Considerăm că actuala criză politică şi dificultăţile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluţie pentru viitorul ţării”, subliniază formaţiunea.

De asemenea, PNL anunţă că ”nu va susţine şi nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară şi buna guvernare”.

De asemenea, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, arată că are „rezerve” cu privire la faptul că un guvern tehnocrat, care nu are o susţinere fără echivoc în Parlament, poate livra rezultate în perioada următoare.

USR: „Vom sta de vorbă”

Joi, surse din partid transmiteau că USR nu îl va susține pe Eugen Tomac ca premier, dar ulterior formațiunea politică și-a schimbat poziția, dar precizează că refuză orice formulă care include PSD.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că formațiunea consideră necesară participarea directă la guvernare, printr-o echipă proprie de miniștri.

AUR nu îl vrea pe Tomac premier

AUR nu va susține un Guvern „fără sprijin popular'', a anunțat joi președintele partidului, George Simion., chiar înainte de numirea noului premier.

Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea unui Guvern ce are în frunte un premier care „nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”.

„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor'', a răspuns Simion, unui comentariu la postarea sa de pe Facebook.

UDMR ar putea decide vineri

UDMR nu a exclus susținerea unui guvern condus de Eugen Tomac, dar nu a luat încă o decizie în aces sens, urmând să analizeze situația în cadrul Consiliului Federal Permanent, vineri dimineață.

Surse din partid au declarat pentru Știrile ProTV că, Kelemen a convocat ședință UDMR - Consiliul Permament al Uniunii, vineri.

PACE: „Votul nostru pentru orice cabinet, condiționat”

Grupul parlamentar PACE - Întâi România anunță că nu oferă „cecuri în alb” niciunui guvern, iar votul de învestire a cabinetului lui Eugen Tomac va fi condiționat de acceptarea „a trei linii roșii fundamentale”.

„Votul grupului nostru parlamentar pentru învestirea oricărui cabinet este strict condiționat de acceptarea integrală a trei linii roșii fundamentale: eliminarea din Guvern a persoanelor susținute de USR, verificarea membrilor Guvernului pentru a nu avea simpatii ideologice cu USR, integrarea măsurilor de urgență din Programul Național de redresare economică și reconciliere socială propus de Grupul parlamentar PACE - Întâi România președintelui Nicușor Dan”, se arată într-un comunicat.