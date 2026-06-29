Elegantă, relaxată și construită în jurul unor piese surprinzător de accesibile, combinația aleasă de model este definiția stilului estival fără efort, relatează vogueadria.com.

Bella Hadid a atras toate privirile în Saint-Tropez cu o ținută care îmbină eleganța, romantismul și lejeritatea specifică verii. În plus, look-ul este alcătuit din piese surprinzător de accesibile.

Combinația în nuanțe de maro s-a remarcat în mod special. Bella este deja cunoscută pentru preferința sa pentru ținutele monocrome în tonuri de maro.

Culoarea maro continuă să fie, și în acest sezon, culoarea care „înlocuiește negrul”, mai ales în zilele călduroase, iar recenta apariție a modelului oferă inspirație pentru garderoba de vară.

Bella a purtat o rochie lungă și vaporoasă, maro, de la Massimo Dutti, pe care a asortat-o cu balerini din piele, unul dintre cele mai căutate modele de încălțăminte ale sezonului.

Deși ținuta este una simplă, potrivită atât pentru o plimbare pe faleză, cât și pentru un brunch de vară, accesoriile au fost cele care i-au oferit un plus de eleganță.

Bella a ales mai multe bijuterii cu aspect masiv: un colier purtat la baza gâtului, combinat cu un lanț lung cu medalion, brățări rigide de diferite dimensiuni la ambele mâini, cercei aurii cu un design neobișnuit și mai multe inele din aur.

Ținuta a fost completată cu o geantă maro împletită de la Massimo Dutti. Modelul a optat și pentru o pereche de ochelari de soare.