El a afirmat în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la finalul Summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică "Carpathian 8", că "s-au înregistrat progrese remarcabile în relaţiile noastre bilaterale în ceea ce priveşte minoritatea română", subliniind că "şcolile româneşti vor rămâne aşa cum sunt", potrivit Agerpres.

"În primul rând, a fost anul în care, printr-un decret oficial în Ucraina, limba română a putut fi celebrată la data de 31 august, aşa cum o făceau deja România şi Republica Moldova. În al doilea rând, am repus în funcţiune comisia bilaterală privind minorităţile din cele două state, care şi-a reluat activitatea săptămâna trecută, după o pauză de câţiva ani. Unul dintre principalele obiective ale acestui comitet este evaluarea situaţiei şcolilor cu predare în limba maternă. În al treilea rând, din partea autorităţilor române, bursele destinate etnicilor români din Ucraina, care fuseseră suspendate timp de 2-3 ani, au fost reacordate pentru elevii români. Aşadar, se profilează o reformă educaţională în Ucraina - despre care preşedintele Zelenski va oferi mai multe detalii -, însă am convenit ca şcolile româneşti să îşi păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcţiona în condiţii optime. Cât despre situaţia de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfăşurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigaţia va fi finalizată", a explicat Nicuşor Dan.

Ce a transmis Zelenski

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că au existat "situaţii izolate" de închidere a şcolilor cu predare în limba română, dar a precizat că astfel de cazuri au fost soluţionate. El a dat asigurări că şcolile româneşti nu se vor închide.

"Decizia adoptată a ţinut cont de starea de război; de la debutul conflictului în Ucraina, au existat într-adevăr anumite situaţii izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituţie. Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau deţineţi informaţii în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtăşiţi imediat cu noi. Asta înseamnă că la nivel local pot exista anumite decizii pe care Guvernul, prim-ministrul sau Ministerul Educaţiei nu le pot controla în totalitate, ceea ce este de înţeles, dat fiind rolul autorităţilor şi al puterii locale, însă decizia de bază rămâne fermă: nimic nu poate fi închis. Aşadar, pentru orice astfel de cazuri menţinem o legătură strânsă prin intermediul Ministerului nostru al Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice de aici, astfel încât să putem gestiona eficient orice situaţie", a spus liderul de la Kiev.

Ambasada Ucrainei la București a transmis joi că autoritățile de la Kiev vor prezenta o reacție ”corespunzătoare” cu privire la închiderea unei clase de limba română, într-o școală din Odesa.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri că urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Kievului la Uniunea Europeană.

Potrivit MAE, alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare.