Conform proiectului noului Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Braşov, lansat în dezbatere publică, în centrul istoric, în Poiana Braşov, în zona gării, a lacului Noua şi la Grădina Zoologică, noul tarif să fie de 5 lei/oră în zilele lucrătoare, comparativ cu 3 lei cât este în prezent, şi de 10 lei/oră în weekend (sâmbătă şi duminică).

Totodată, pentru zona 0 a oraşului, abonamentele vor fi valabile doar de luni până vineri, valoarea acestora urmând să fie de 300 de lei.

Tarifele de parcare pentru zona I cresc cu 1 leu, ajungând la 3 lei/oră, iar în zona II cu 50 de bani, ajungând la 2 lei.

De asemenea, programul pentru care se achită tariful de parcare se modifică prin această propunere, astfel, plata tarifului de parcare se va face de la 8:00 la 22:00 faţă intervalul 8:00 - 20:00 din prezent, iar acest tarif se va plăti inclusiv duminică, zi în care, până acum, nu se plăteau parcările.

Conform proiectului, şi amenzile sunt diferenţiate pentru zona 0, astfel, de luni până vineri, amenda este între 500 şi 1.000 de lei, iar sâmbăta şi duminica, între 1.000 şi 1.500 de lei.