Vedeta a optat pentru o rochie mulată, cu un singur umăr și detalii drapate, care i-a evidențiat silueta. Și-a lăsat părul brunet să cadă în bucle lejere peste umeri și a completat ținuta cu o pereche de cercei statement, scrie Daily Mail.

Actrița, care interpretează rolul Ninei în drama de război „Without Blood”, regizată de Angelina Jolie, a fost într-o dispoziție excelentă la eveniment. Salma a zâmbit, a salutat publicul și s-a oprit pentru a le oferi autografe fanilor veniți să o întâmpine.

„Without Blood”, o poveste despre familie și răzbunare

Filmul este prezentat în sinopsisul TIFF drept „o poveste cu accente de parabolă despre familie, război și răzbunare”.

Povestea este plasată la începutul secolului al XX-lea, într-o zonă de frontieră, unde mai mulți oameni înarmați ajung la o fermă izolată, hotărâți să se răzbune.

Apariția actriței Salma Hayek pe covorul roșu vine la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit cea de-a 60-a aniversare într-un mod neobișnuit.

Cu puțin timp înainte de eveniment, Salma a publicat pe Instagram mai multe imagini în care apare în apă, într-un moment de relaxare, și a transmis un mesaj simplu cu ocazia aniversării sale: „60 și recunoscătoare.”

Fanii și vedetele s-au întrecut în urări

Fotografiile au atras rapid atenția fanilor și au generat numeroase mesaje de felicitare din partea admiratorilor, dar și a unor vedete precum Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Lindsay Lohan și Olivia Munn.

Salma Hayek s-a numărat printre cele mai cunoscute sex-simboluri ale Hollywoodului în anii '90, perioadă în care a devenit remarcată pentru rolurile sale din producții precum „Dogma” și „From Dusk Till Dawn”.

La trei decenii distanță, actrița continuă să fie una dintre prezențele spectaculoase ale cinematografiei internaționale, iar apariția de la New York arată că Salma Hayek nu intenționează să încetinească ritmul nici la 60 de ani.