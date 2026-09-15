Ducele și Ducesa de Sussex i-au retras pe Prințul Archie și pe Prințesa Lilibet de la noua lor școală după doar 2 zile, scrie Daily Mail.

Copiii, în vârstă de 7, respectiv 5 ani au crescut în America și s-au mutat în Marea Britanie abia acum câteva zile. Aceștia au fost deja retrași de la școala pregătitoare din motive de securitate.

„Decizia privind schimbarea școlii copiilor a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei despre aspectele practice ale actualelor măsuri de protecție. Părinții rămân extrem de recunoscători tuturor profesorilor și membrilor personalului pentru afecțiunea, grija și efortul arătate familiei lor. Această decizie nu trebuie interpretată în niciun fel ca o critică la adresa școlii sau a îngrijirii excepționale de care au beneficiat copiii acolo”, a transmis un purtător de cuvânt al cuplului Sussex.

Surse apropiate cuplului au afirmat că decizia a fost luată din cauza dificultăților logistice legate de transportul copiilor la și de la școală. „Este mare păcat, pentru că adorau școala, copiii și părinții de acolo. Era locul perfect pentru ei din toate punctele de vedere, iar copiii s-au simțit minunat acolo. Își doreau foarte mult ca lucrurile să funcționeze, dar au fost nevoiți să ia o decizie dificilă, întrucât echipa de securitate nu putea asigura protecția necesară pe traseul către școală”, spun apropieații cuplului.

Archie și Lili vor urma acum cursurile unei alte școli din zonă, după ce au participat luni la o sesiune de acomodare.

Prințul Harry a fost deja văzut în timp ce o ducea pe Lili la noua școală, iar cuplul a fost inclus în grupurile de WhatsApp ale părinților.

Această evoluție semnificativă a avut loc în contextul în care s-a aflat că solicitarea lui Harry privind asigurarea protecției polițienești finanțate din banii contribuabililor este în curs de reevaluare, acum că acesta a revenit în Marea Britanie.

Se pare că Ducele și Ducesa au fost informați că, în cadrul unei reuniuni desfășurate săptămâna trecută, s-a decis analizarea riscurilor la adresa ambilor.

Londra își reevaluează decizia de a asigura protecția familiei Sussex, după mutarea copiilor în Marea Britanie

Prințul se află de ani de zile în conflict cu Ministerul de Interne din cauza deciziei acestuia de a-i retrage dreptul automat la protecție. Harry a susținut constant că, fiind născut prinț, are nevoie de protecție polițienească atunci când se află în Regatul Unit.

Totuși, el a pierdut o serie de procese împotriva Ministerului de Interne; instituția a considerat că acesta a renunțat la dreptul de a beneficia, la discreție, de protecție finanțată de contribuabili după ce a renunțat la îndatoririle regale oficiale în 2020 și s-a mutat în California pentru a începe o viață nouă.

Chiar anul trecut, după o nouă înfrângere în instanță – în procesul intentat guvernului tatălui său, Majestatea Sa – prințul a declarat că nu își poate imagina un moment în care să-și poată aduce familia în siguranță în țara sa natală.

Autoritățile și-au schimbat însă brusc atitudinea după ce cuplul și-a adus acum în Marea Britanie cei doi copii, iar accesul familiei la protecție polițienească este reevaluat. Se pare că decizia implică analizarea riscurilor atât pentru Prințul Harry, cât și pentru soția sa.

Ravec (Comitetul Executiv pentru Protecția Membrilor Familiei Regale și a Personalităților Publice) – comisia din cadrul Ministerului de Interne responsabilă cu deciziile privind securitatea membrilor familiei regale și a politicienilor de rang înalt – i-a transmis o scrisoare lui Harry, informându-l că va avea loc o „reevaluare completă”.

În prezent, potrivit ITV News, singura formă de protecție oferită cuplului Sussex de către poliția britanică este numărul de telefon al unui ofițer de legătură. Ducele a fost instruit să apeleze acest număr în caz de nevoie, însă consideră că aceasta nu reprezintă, în esență, nicio protecție reală, întrucât ofițerilor le-ar lua mult timp să ajungă la el dacă el sau familia sa s-ar afla într-o situație critică sau sub atac.

Prințul Harry plătea milioane de dolari pentru protecție în SUA

Harry susține că este fiul monarhului britanic, al cincilea în ordinea succesiunii la tron ​​și un veteran al armatei britanice care a efectuat două misiuni în Afganistan. El a fost criticat de unii ofițeri britanici pentru decizia de a se lăuda, în volumul său de memorii din 2023, „Spare”, cu numărul persoanelor pe care le-a ucis în timpul luptelor împotriva talibanilor. Unii au sugerat că acest lucru i-a sporit considerabil nevoia de protecție împotriva celor care ar putea căuta să se răzbune.

Scotland Yard nu discută despre măsurile de securitate ale membrilor familiei regale, însă se înțelege că protecția este organizată în funcție de fiecare caz în parte și este reevaluată constant. În cadrul unor evenimente recente din Marea Britanie la care a participat Harry, precum seri caritabile, acesta a beneficiat în mod evident de protecția poliției.

Harry și Meghan plătesc, de asemenea, milioane de dolari pentru servicii de securitate privată. Însă, în America, gărzile lor de corp pot deschide focul asupra persoanelor considerate o amenințare. În Marea Britanie, agenții lor de protecție personală nu au dreptul să poarte arme de foc, fapt ce explică dorința disperată a ducelui de a obține restabilirea protecției automate din partea poliției.

Ministerul de Interne (Home Office) a declarat: „Sistemul de securitate și protecție al guvernului britanic este riguros și proporțional. Politica noastră de lungă durată este de a nu furniza informații detaliate despre aceste măsuri, întrucât divulgarea lor ar putea compromite integritatea sistemului și ar putea afecta siguranța persoanelor vizate”.