Disponibil deja pe VOYO și difuzat în această seară, de la 22:30, la PRO TV, episodul aduce în fața celor 13 concurenți prima ceremonie a trandafirului, care va decide cine rămâne în competiție și cine pleacă acasă.

După zile intense, în care atracția, rivalitățile și apropierea dintre concurenți au început să contureze primele povești din Paradis, vine momentul primei alegeri. Doar șase trandafiri sunt puși la dispoziția burlacilor, iar fiecare dintre ei va avea dreptul să ofere un singur trandafir unei singure fete. Miza este uriașă, iar surpriza este pe măsură: acceptarea sau refuzul trandafirului poate schimba radical parcursul celor implicați.

„Bine ați venit la prima ceremonie a trandafirilor. Am la dispoziție 6 trandafiri, fiecare băiat va avea dreptul să ofere un singur trandafir doar unei singure fete. Însă ceea ce nu știu ei este că, dacă fata nu va accepta trandafirul, amândoi vor pleca acasă”, anunță Adelina Pestrițu.

Înaintea ceremoniei, încep presupunerile: cine va primi un trandafir, cine își va juca ultima carte pentru a câștiga atenția unui burlac și, mai ales, cine va fi nevoit să își facă bagajele? În Paradis, nimic nu este sigur până în ultimul moment, iar fiecare gest, apropiere sau declarație poate cântări decisiv.

Însă, înainte de emoțiile primei eliminări, o poveste de dragoste din trecut va răscoli profund atmosfera din Paradis. Declarațiile lui Bogdan Mocanu și ale Iasminei despre relația lor încheiată îi provoacă Tinei Ulmeanu o reacție emoțională puternică. Vizibil afectată de povestea celor doi, concurenta izbucnește în hohote de plâns și mărturisește că momentul i-a readus în minte propriile experiențe. „Sunt foarte empatică și atât... am retrăit un moment al vieții mele, când i-am văzut. Ce am văzut la Bogdan și la Iasmina m-a răscolit enorm. Mă credeam vindecată, dar se pare că nu sunt... Nu vreau, vă rog frumos, nu pot, nu pot”, spune Tina, copleșită de emoții. Concurenta este nevoită să abandoneze interviul și să se retragă, vizibil afectată de cele auzite și de amintirile pe care povestea celor doi le-a readus la suprafață.

În aceeași seară, însă, toate emoțiile duc către un singur moment: prima ceremonie a trandafirului. Cine va primi șansa de a rămâne în Paradis? Cine nu va reuși să cucerească inima niciunuia dintre burlaci? Și, mai ales, cine va pleca acasă după prima săptămână?

Răspunsurile vin în această seară, de la 22:30, la PRO TV. Episodul este disponibil deja pe VOYO.