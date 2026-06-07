După sosirea în țară, Suveranul Pontif a fost întâmpinat la Palatul Regal din Madrid de regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, moștenitoarea coroanei, prințesa Leonor, și infanta Sofia, potrivit Town and Country.

În timp ce regele și cele două tinere membre ale familiei regale au purtat ținute tradiționale negre, în semn de respect față de Sfântul Părinte, regina Letizia și-a exercitat dreptul special cunoscut drept „privilegiul albului”, rezervat unui număr foarte restrâns de regine catolice. Ea a ales să poarte o rochie albă din dantelă, cu mâneci lungi și decolteu rotund, completată de pantofi asortați.

Întâlniri oficiale la Madrid

După ceremonia de bun venit, Papa Leon urma să aibă o întâlnire privată cu regele și regina Spaniei, urmată de o reuniune cu reprezentanții corpului diplomatic.

Aceasta este doar prima zi a unui program care se va întinde pe aproape o săptămână și care include întâlniri cu reprezentanți ai guvernului spaniol, membri ai clerului și organizații caritabile.

Pe durata vizitei sale, Suveranul Pontif va oficia și mai multe slujbe religioase.

Liturghie specială la Sagrada Família

Cel mai important moment al vizitei este programat pentru 10 iunie, când Papa Leon al XIV-lea va celebra o liturghie inaugurală dedicată Turnului lui Isus Hristos, ultima structură din cadrul amplului proiect de construcție al Bazilicii Sagrada Família din Barcelona.

Turnul este cea de-a 18-a structură proiectată de arhitectul Antoni Gaudí și ultima care a fost finalizată în cadrul construcției bazilicii, începută în urmă cu mai bine de un secol.

Finalizat în luna februarie, turnul a transformat oficial Sagrada Família în cea mai înaltă biserică din lume, cu o înălțime de 172,5 metri. Construcția rămâne totuși puțin mai joasă decât dealul Montjuïc din apropiere, respectând convingerea lui Gaudí potrivit căreia o creație umană nu trebuie să depășească opera lui Dumnezeu.

Într-un omagiu adus celebrului arhitect, liturghia inaugurală va avea loc chiar în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudí.