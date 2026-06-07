Sfântul Părinte va sta în Spania o săptămână. Deja s-a întâlnit cu mai mulți migranți și a ținut o rugăciune pentru tineri. La cuvântarea de duminică i-a îndemnat pe credincioși să-i ajute pe „săraci, pe cei asupriți, pe cei singuri și părăsiți”.

Plaza de Cibeles, din inima Madridului, a fost neîncăpătoare pentru credincioșii dornici să asiste la slujba oficiată de Papa Leon. Au fost prezenți inclusiv membri ai familiei regale spaniole, regele Felipe, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia.

Cum Papa Leon a fost misionar aproape două decenii în America Latină, s-a adresat enoriașilor în spaniolă.

Papa Leon al XIV-lea: „Trebuie noi înșine să lăsăm în urmă egoismul, indiferența unei credințe comode și private. Fie ca spiritul religios care a animat această națiune timp de secole să nu devină un muzeu închinat trecutului, ci o școală a credinței care să fie sursă de credință pentru prezent”.

Liturghia de duminică a coincis cu sărbătoarea catolică Corpus Domini, care include adesea procesiuni și prezentarea unor covoare florale elaborate, dispuse de-a lungul traseului.

Papa Leon al XIV-lea: „Sărbătoarea Corpus Christi nu este doar încă o zi din calendarul liturgic, ci o întoarcere la rădăcinile credinței pentru a reînnoi iubirea și fidelitatea față de Dumnezeu”.

După Madrid, Papa Leon va vizita Barcelona și Insulele Canare

Nicole Winfield, corespondent The Associated Press: „Papa Leon încearcă să onoreze această formă de pietate populară tradițională, îndemnându-i pe spanioli să nu o considere o relicvă sau un element folcloric al trecutului, ci un semn viu al credinței de azi”.

Potrivit organizatorilor, peste 16 covoare florale în alb și galben, culorile Sfântului Scaun, au decorat traseul parcurs de Papa Leon.

Înainte de slujbă, într-un mesaj scris în cartea de oaspeți, la primirea cheilor orașului, suveranul pontif și-a exprimat speranța că Madridul „va rămâne un oraș primitor și incluziv”.

Papa Leon și-a început sâmbătă vizita la Madrid cu întâlniri cu migranți și persoane fără adăpost și o rugăciune la care au asistat circa 600.000 de oameni, în majoritate tineri. Este primul Suveran Pontif care ajunge în această țară catolică în ultimii 15 ani. După Madrid, va vizita Barcelona și Insulele Canare.