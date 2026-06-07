Anul trecut, cei care au avut parte de neplăceri în vacanță au încasat despăgubiri record. Conflictul din Orientul Mijlociu îi determină pe oameni să fie și mai precauți. Ciprian povestește că zborul lui din Turcia spre România a fost amânat.

"A trebuit să stăm la hotel o noapte. Cât v-a despăgubit pentru asta ? Hotelul, 200 și ceva de dolari".

Turist: ”Când trebuia să ne întoarcem din Porto s-a anulat zborul și a trebuit să plecăm după 4 ore. Am cerut răscumpărare pentru acele 4 ore pe care le-am pierdut. 300 de euro".

În total, asiguratorii din România au plătit anul trecut despăgubiri de peste 81 de milioane de lei în baza polițelor, cu 35 la sută peste suma din 2024.

Alexandru Ciuncan, președinte Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România: ”Primele trei cele mai mari dosare de daună, deci despăgubiri plătite în baza asigurărilor de călătorie, au avut în vedere probleme medicale și accidente produse în afara țării. Pentru fiecare dintre aceste cazuri s-au plătit circa 50 de mii de euro".

Numărul polițelor a crescut anul trecut cu 12 procente. Iar tendința se menține.

Cosmina Vultur, manager agenție de turism: ”Cred că și situația internațională, politică, economică influențează foarte mult și deciziile turiștilor. Foarte multe persoane optează acum în această perioadă pentru pachete turistice în Europa cu transport propriu, iar asistența rutieră înseamnă că dacă pățim ceva cu mașina la destinație, avem asigurat și acest aspect”.

Ce acoperă o asigurare de călătorie?

- asistență și tratamente medicale

- anularea călătoriei (asigurarea sau clauza storno)

- pierderea zborului

- pierderea bagajelor

- pierderea actelor în timpul călătoriei

- accidente survenite la practicarea sporturilor extreme

- întoarcerea din călătorie cauzată de evenimente precum decesul, accidentarea sau îmbolnăvirea unei rude.

O asigurare de călătorie acoperă de la tratamente medicale de urgență, până la pierderea bagajelor. Însă este important să o verificați cu atenție înainte să plătiți.

Cristian Acosta, broker de asigurări: ”O asigurare care costă un pic mai mult au și riscuri suplimentare, cum ar fi sporturile extreme, te duci la mare, faci scufundări, au acoperite și pierderea avionului, întârzierea avionului. Dacă avionul pierde bagajul pasagerului, atunci o asigurare suplimentară acordă niște beneficii ca acea persoană să își cumpere un minim necesar de haine, de mâncare”.

Potrivit barometrului UNSAR-IRES 2026, 32 la sută dintre românii care vor călători vara aceasta spun că vor încheia o asigurare care să îi protejeze dacă se îmbolnăvesc sau sunt victimele unor accidente în afara țării. Iar unul din zece va face acest lucru inclusiv pentru vacanțele petrecute în țară.