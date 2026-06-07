La noi, recomandările sunt mai relaxate, iar sancțiunile se aplică extrem de rar.

În Tenerife, castelele mari de nisip, care pot bloca accesul salvamarilor sau lasă gropi mari, sunt interzise. Amenzile pot ajunge până la 1.500 de euro. Tot în Spania, consumul de alcool în spațiul public poate fi sancționat cu 3.000 de euro în Insulele Baleare, de exemplu.

Fumatul în locuri publice e sancționat cu 2.000 de euro, iar purtarea costumului de baie în afara plajei cu până la 750 de euro, spun ghizii turistici.

Marius Mihuț, ghid turism în Tenerife: ”Pot construi castele de nisip cu condiția să nu sape gropi foarte adânci".

Andreea Luca, ghid de turism în Spania: ”Sunt niște agenți publici care au scopul de a avertiza, umblatul dezbrăcat pe stradă, pe plajă să verifice dacă cineva fumează".

Pe plajele din Spania, montarea unei umbrele înainte de ora 8 sau amplasarea acesteia la mai puțin de 6m de țărm este interzisă și poate fi sancționată cu 750 de euro. În plus, turiștii nu au voie să înoate când este arborat steagul roșu. Amenzile sunt cuprinse între 100 și 3.000 de euro.

Amendă de 900 de euro în Grecia pentru purtarea de tocuri în zona monumentelor istorice

În Italia, adunatul scoicilor din zone protejate din Sardinia, de exemplu, se amendează cu 3.000 de euro, tinuta de plajă în locuri publice cu 500 de euro, iar înotul în canalele din Veneția cu 350 de euro.

Sunt sancționate în unele zone și blocarea fluxului de turiști pentru fotografii sau cățăratul în zone periculoase.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: ”Mai sunt și plaje unde avem voie să stăm doar cu rogojina pentru că pe acele plaje în egală măsură avem nisip care poate fi luat acasă cu prosopul dacă nu îl scuturăm bine".

Și în Grecia, adunatul scoicilor din zone precum Santorini și Mykonos poate fi amendat cu 1.000 de euro. Aceeași sumă e cerută și în cazul condusului în costum de baie. Purtarea tocurilor în zona monumentelor istorice e taxată cu 900 de euro.

Similar, în Croația, amenda pentru mâncatul în apropierea monumentelor e de 600 de euro.

Adrian Piticaș, ghid destinații externe: "În Santorini, dacă cântărești peste 100 de kg nu vei mai avea voie să călărești măgărușii cu care ei te plimbă pe acolo".

Amendă de 1.500 de euro pentru ținută nepotrivită în Portugalia

În Portugalia, ținuta nepotrivita e amendată cu 1.500 de euro, iar tulburarea liniștii publice poate ajunge până la 36.000 de euro.

În Franța, consumul de alcool în locuri publice și fumatul pe plajă sunt amendate cu peste 100 de euro.

La noi, în schimb, încălcarea regulilor pe litoral e rareori sancționată.

Nicușor Buzgaru, inginer Apele Române Dobrogea Litoral: ”Găsim tot timpul gropi pe plajă, ne pun probleme pentru că noaptea ne putem accidenta, nu prezintă absolut niciun risc de sancțiune cu excepția în care cineva ar încerca să ia o cantitate foarte mare de nisip".

Cătălin Todireanu, director executiv Ordine Publică Poliția Locală Constanța: ”Colegii mei, dacă ajung la concluzia că o persoană produce indignarea celor care tranzitează zona, care stau într-un anumite loc de recreere, aplică sancțiunile fără discuție, între 200 și 1.000 de lei".

În unele restaurante, clienții care nu au o ținută adecvată primesc haine cu care să se acopere.