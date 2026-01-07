Pamela Anderson își redefinește frumusețea la 58 de ani. Cum a fost surprinsă în Malibu. „Creez un personaj”. FOTO

Pamela Anderson a fost surprinsă marți în timp ce ieșea la o cafea cu prietenii săi în Malibu, afișând un look natural.

Actrița în vârstă de 58 de ani a renunțat la machiaj și a adoptat o ținută casual, purtând un pulover alb și pantaloni de trening asortați. Look-ul a fost completat de adidași albi, o pălărie tip cloche și o geantă maro deschis, scrie Daily Mail.

Pamela a ales, în mare parte, un look natural după ce în 2023 a renunțat la originile sale de pin-up Playboy. Într-un interviu pentru People, ea a declarat că „nu se opune machiajului”, dar îl folosea anterior „pentru protecție”. Acum, îmbrățișându-și frumusețea naturală, actrița spune că a descoperit „o altă formă de libertate”.

„Nu mă mai gândesc la cum arăt. Creez un personaj și sunt într-o tranziție”, a explicat ea. „Uneori mă prind în oglindă și spun: ‘Oh! Dumnezeule, cine e asta?’ Dar nu e grozav? E foarte distractiv.”

Actrița a adăugat că a descifrat „codul”: „Arăt exact ca în pozele mele de pe Instagram!” Anderson mai spune că acum găsește frumusețea „în fețe interesante, fețe mai mature”.

Renunțarea la machiajul puternic a venit în același an în care a lansat linia ei de îngrijire a pielii. În 2024, un an mai târziu, Pamela a devenit coproprietar al brandului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













