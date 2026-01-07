Pamela Anderson își redefinește frumusețea la 58 de ani. Cum a fost surprinsă în Malibu. „Creez un personaj”. FOTO

07-01-2026 | 14:57
Pamela Anderson
Profimedia

Pamela Anderson a fost surprinsă marți în timp ce ieșea la o cafea cu prietenii săi în Malibu, afișând un look natural.

autor
Mihaela Ivăncică

Actrița în vârstă de 58 de ani a renunțat la machiaj și a adoptat o ținută casual, purtând un pulover alb și pantaloni de trening asortați. Look-ul a fost completat de adidași albi, o pălărie tip cloche și o geantă maro deschis, scrie Daily Mail.

Pamela a ales, în mare parte, un look natural după ce în 2023 a renunțat la originile sale de pin-up Playboy. Într-un interviu pentru People, ea a declarat că „nu se opune machiajului”, dar îl folosea anterior „pentru protecție”. Acum, îmbrățișându-și frumusețea naturală, actrița spune că a descoperit „o altă formă de libertate”.

„Nu mă mai gândesc la cum arăt. Creez un personaj și sunt într-o tranziție”, a explicat ea. „Uneori mă prind în oglindă și spun: ‘Oh! Dumnezeule, cine e asta?’ Dar nu e grozav? E foarte distractiv.”

Actrița a adăugat că a descifrat „codul”: „Arăt exact ca în pozele mele de pe Instagram!” Anderson mai spune că acum găsește frumusețea „în fețe interesante, fețe mai mature”.

Pamela Anderson
Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO

Renunțarea la machiajul puternic a venit în același an în care a lansat linia ei de îngrijire a pielii. În 2024, un an mai târziu, Pamela a devenit coproprietar al brandului. 

Sursa: Daily Mail

Citește și...
Pamela Anderson vrea să își schimbe numele de familie. Motivul surprinzător dezvăluit de actriță
Stiri Mondene
Pamela Anderson vrea să își schimbe numele de familie. Motivul surprinzător dezvăluit de actriță

Într-un interviu recent pentru Vogue Scandinavia, vedeta din Baywatch a dezvăluit că își dorește să îmbrățișeze mai mult din moștenirea ei finlandeză, preluând numele de familie al strămoșilor.

Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO
Stiri Mondene
Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO

Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat pe 24 octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.

Pamela Anderson, de nerecunoscut. Schimbare radicală de look la Săptămâna Modei de la Paris. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Pamela Anderson, de nerecunoscut. Schimbare radicală de look la Săptămâna Modei de la Paris. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a continuat să-și etaleze noul look duminică, după ce a renunțat la părul blond, cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris.

Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a surprins cu un look diferit într-o recentă ieșire în Franța, înainte de Săptămâna Modei de la Paris, renunțând la obișnuitele sale bucle blonde.

Pamela Anderson, din nou fără machiaj, la un eveniment monden din New York. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Pamela Anderson, din nou fără machiaj, la un eveniment monden din New York. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a apărut din nou fără machiaj la evenimentul de lansare al colecției Pandora Talisman, luni, în New York.

