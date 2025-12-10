Pamela Anderson vrea să își schimbe numele de familie. Motivul surprinzător dezvăluit de actriță

Pamela Anderson
Într-un interviu recent pentru Vogue Scandinavia, vedeta din Baywatch a dezvăluit că își dorește să îmbrățișeze mai mult din moștenirea ei finlandeză, preluând numele de familie al strămoșilor.

autor
Ioana Andreescu

„Uneori nu vreau să fiu Pamela Anderson. Vreau să fiu Pamela Hyytiäinen. Aș vrea să-mi schimb numele”, a mărturisit ea, potrivit JustJared.

Pamela a fost foarte apropiată de bunicul ei finlandez, Herman Hyytiäinen.

Vedeta din The Naked Gun admite, de asemenea, că există ceva atrăgător în ideea „unei noi evoluții”.

„Imaginația mi-a luat-o razna de-a lungul anilor. Am încercat diferite versiuni ale mele. Trebuie să dai totul la o parte, de multe ori, și să o iei de la capăt iar și iar”.

Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic

Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat în octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.

Sonsie promovează conceptul de „frumusețe responsabilă”, cu o misiune centrată pe simplitate, sustenabilitate și îngrijire de sine, potrivit Emegypt.

Etichete: actrita, familie, nume, schimbare, pamela anderson,

