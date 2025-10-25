Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO

Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat pe 24 octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.

Sonsie promovează conceptul de „frumusețe responsabilă”, cu o misiune centrată pe simplitate, sustenabilitate și îngrijire de sine, potrivit Emegypt.

Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson

Lansarea Sonsie la Shopify NY

Evenimentul a inclus o prezentare pentru presă care a evidențiat filosofia brandului. Anderson a transformat spațiul într-un decor liniștitor, plin de vegetație, inspirat de frumusețea naturală a casei sale de pe Insula Vancouver — un cadru menit să reflecte ideea de frumusețe responsabilă.

Într-o sesiune restrânsă de întrebări și răspunsuri, Anderson a vorbit despre dorința sa de a-și păstra independența în afaceri. „Este prea important ca să las pe altcineva să decidă. Putem să ne asumăm riscuri creative pe care alții nu le-ar accepta — cum ar fi investiția în ambalaje complet biodegradabile”, a spus ea, subliniind alegerile semnificative care definesc Sonsie.

O afacere de familie

Evenimentul a avut și o notă familială, fiind prezenți fiii ei, Dylan Jagger Lee și Brandon Thomas Lee. Dylan, implicat direct în proiectul Sonsie, i s-a alăturat mamei sale pentru a vorbi despre afacerea de familie. „Este o provocare pe care ne-am asumat-o împreună — și asta o face cu atât mai specială”, a spus Anderson.

Inspirație personală: grădinăritul

În afara vieții publice, actrița de 58 de ani duce o existență mai liniștită la noua sa locuință renovată, Arcady, din Ladysmith, Canada. Într-un interviu recent, Anderson a dezvăluit că procesul de renovare a casei a ajutat-o să își reseteze viața.

Ea a descris Arcady drept „locul în care totul a început să se reașeze pentru mine”. Grădinăritul a avut un rol esențial în această transformare. „Acest nou capitol al vieții? A început în grădină”, a spus ea. Pasiunea pentru grădinărit i s-a format în timpul pandemiei, inspirată de experți precum Monty Don.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













