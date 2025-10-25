Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO
Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat pe 24 octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.
Sonsie promovează conceptul de „frumusețe responsabilă”, cu o misiune centrată pe simplitate, sustenabilitate și îngrijire de sine, potrivit Emegypt.
Lansarea Sonsie la Shopify NY
Evenimentul a inclus o prezentare pentru presă care a evidențiat filosofia brandului. Anderson a transformat spațiul într-un decor liniștitor, plin de vegetație, inspirat de frumusețea naturală a casei sale de pe Insula Vancouver — un cadru menit să reflecte ideea de frumusețe responsabilă.
Într-o sesiune restrânsă de întrebări și răspunsuri, Anderson a vorbit despre dorința sa de a-și păstra independența în afaceri. „Este prea important ca să las pe altcineva să decidă. Putem să ne asumăm riscuri creative pe care alții nu le-ar accepta — cum ar fi investiția în ambalaje complet biodegradabile”, a spus ea, subliniind alegerile semnificative care definesc Sonsie.
O afacere de familie
Evenimentul a avut și o notă familială, fiind prezenți fiii ei, Dylan Jagger Lee și Brandon Thomas Lee. Dylan, implicat direct în proiectul Sonsie, i s-a alăturat mamei sale pentru a vorbi despre afacerea de familie. „Este o provocare pe care ne-am asumat-o împreună — și asta o face cu atât mai specială”, a spus Anderson.
Inspirație personală: grădinăritul
În afara vieții publice, actrița de 58 de ani duce o existență mai liniștită la noua sa locuință renovată, Arcady, din Ladysmith, Canada. Într-un interviu recent, Anderson a dezvăluit că procesul de renovare a casei a ajutat-o să își reseteze viața.
Ea a descris Arcady drept „locul în care totul a început să se reașeze pentru mine”. Grădinăritul a avut un rol esențial în această transformare. „Acest nou capitol al vieții? A început în grădină”, a spus ea. Pasiunea pentru grădinărit i s-a format în timpul pandemiei, inspirată de experți precum Monty Don.
Sursa: emegypt.net
Etichete: lansare, pamela anderson, cosmetice,
Dată publicare:
25-10-2025 16:48