Pamela Anderson, de nerecunoscut. Schimbare radicală de look la Săptămâna Modei de la Paris. GALERIE FOTO

06-10-2025 | 15:51
Pamela Anderson
Profimedia

Pamela Anderson a continuat să-și etaleze noul look duminică, după ce a renunțat la părul blond, cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris.

Ioana Andreescu

Actrița canadiană, în vârstă de 58 de ani, a prezentat trei look-uri îndrăznețe pe parcursul ultimelor zile, schimbându-și complet înfățișarea, potrivit Daily Mail.

Ieșind pe străzile Parisului în mijlocul evenimentelor de modă, Pamela și-a aranjat lejer părul scurt și drept, optând pentru un look natural, fără machiaj.

Vedeta a purtat o rochie neagră, cu imprimeu floral, în stil mandarin, cu închidere asimetrică și bordură aurie. Ținuta a fost completată cu o pereche de pantofi roșii, cu toc înalt, accesorizați cu o fundă mare din satin. De-a lungul săptămânii, Pamela a fost surprinsă cu mai multe coafuri.

Varietatea de stiluri afișate de Pamela Anderson la Săptămâna Modei de la Paris sugerează că actrița se distrează experimentând cu imaginea sa, după schimbarea de look realizată pentru noul său film, Love is Not the Answer.

Pamela Anderson, din nou fără machiaj
Pamela Anderson, din nou fără machiaj, la un eveniment monden din New York. GALERIE FOTO

Actrița va juca alături de Steve Coogan în acest film francez, ale cărui filmări principale vor începe după încheierea ediției bianuale a prezentărilor de modă.

Sursa: Daily Mail

06-10-2025

Pamela Anderson a surprins cu un look diferit într-o recentă ieșire în Franța, înainte de Săptămâna Modei de la Paris, renunțând la obișnuitele sale bucle blonde.

