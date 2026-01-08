Mașină „parcată” pe acoperișul unei pensiuni din Predeal, după ce șoferul a derapat și a rupt parapetele | VIDEO

Stiri actuale
08-01-2026 | 17:42
accident predeal
Foto: Facebook

Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Predeal.

autor
Lorena Mihăilă

În imaginile postate online se vede cum un autoturism a rupt parapetele de pe marginea drumului, a ieşit de pe şosea şi a rămas blocat intre acostament şi acoperişul unei pensiuni.

Accidentul a avut loc la Predeal, au confirmat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

Imaginile spectaculoase au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor.

Citește și
jiu
Misiune contracronometru în Gorj. O femeie care a căzut cu mașina în Jiu a fost salvată la timp de doi polițiști

În timp ce unii apreciază rezistenţa acoperişului, alţii ironizează locul în care şoferul a decis să „parcheze”, în timp ce alţii cred că imaginile au fost realizate cu ajutorul AI.

Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: accident, predeal,

Dată publicare: 08-01-2026 17:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Un bărbat care gonea pe străzile din Galați cu o mașină de 100.000 de euro a fost oprit de polițiști. Cum a rămas fără ea
Stiri actuale
Un bărbat care gonea pe străzile din Galați cu o mașină de 100.000 de euro a fost oprit de polițiști. Cum a rămas fără ea

Un autoturism în valoare de aproximativ 100.000 de euro, căutat de autorităţile italiene, a fost depistat în trafic de poliţiştii rutieri, în localitatea Vameş, la sfârşitul săptămânii trecute, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Misiune contracronometru în Gorj. O femeie care a căzut cu mașina în Jiu a fost salvată la timp de doi polițiști
Stiri actuale
Misiune contracronometru în Gorj. O femeie care a căzut cu mașina în Jiu a fost salvată la timp de doi polițiști

Misiune dramatică de salvare, miercuri seară, la Târgu Jiu. Doi poliţişti au intrat în apele reci ale Jiului, ca să salveze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să ajungă la ea şi să o scoată la timp, apoi au predat-o unui echipaj medical.

Un bărbat a picat testul pentru permis după ce examinatorul a văzut ceva în mașina sa și a refuzat să se urce
Stiri externe
Un bărbat a picat testul pentru permis după ce examinatorul a văzut ceva în mașina sa și a refuzat să se urce

Un bărbat a parcurs 458 de km pentru a susține examenul auto și a picat instantaneu deoarece scaunul din dreapta avea „câteva picături de ploaie pe el”, iar instructorul nu a vrut să urce.

Aglomerație pe DN1. Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte au stat răbdători în mașini
Stiri Turism
Aglomerație pe DN1. Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte au stat răbdători în mașini

Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte și au ajuns acolo cu mașina s-au înșirat răbdători de Drumul Național 1 pentru întoarcerea acasă. Coloana a avansat lent, dar mai bine decât se așteptau.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59