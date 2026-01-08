Mașină „parcată” pe acoperișul unei pensiuni din Predeal, după ce șoferul a derapat și a rupt parapetele | VIDEO

Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Predeal.

În imaginile postate online se vede cum un autoturism a rupt parapetele de pe marginea drumului, a ieşit de pe şosea şi a rămas blocat intre acostament şi acoperişul unei pensiuni.

Accidentul a avut loc la Predeal, au confirmat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

Imaginile spectaculoase au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor.

În timp ce unii apreciază rezistenţa acoperişului, alţii ironizează locul în care şoferul a decis să „parcheze”, în timp ce alţii cred că imaginile au fost realizate cu ajutorul AI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













