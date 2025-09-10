Pamela Anderson, din nou fără machiaj, la un eveniment monden din New York. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a apărut din nou fără machiaj la evenimentul de lansare al colecției Pandora Talisman, luni, în New York.

Fosta vedetă Baywatch, în vârstă de 58 de ani, a arătat elegant într-un top satinat negru și o cămașă crem, asortate cu o fustă midi și o curea care îi evidenția talia, potrivit Daily Mail.

Pamela și-a completat ținuta cu pantofi cu toc ascuțit și și-a etalat frumusețea naturală în timp ce a pozat pentru fotografii.

În ultimii doi ani, Pamela Anderson a renunțat la machiajul intens, specific anilor ’90, alegând un look simplu, complet natural. Atât la gale, cât și la premiere pe covorul roșu, fosta vedetă Baywatch și-a asumat frumusețea naturală.

Această apariție vine la scurt timp după ce actrița a vorbit despre speculațiile privind legătura ei apropiată cu colegul de platou din The Naked Gun, Liam Neeson, în vârstă de 73 de ani. Cei doi au stârnit numeroase titluri în presă de când își promovează cel mai recent film împreună, însă Pamela a pus capăt zvonurilor.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, fără bretele, în timp ce primea Deauville 2025 Talent Award la Festivalul de Film American de la Deauville, Pamela a declarat: „Nu particip și nu voi participa niciodată la cascadorii de PR. Ar fi o sentință la moarte. Eu sunt condusă de autenticitate.”

